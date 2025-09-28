रात्रीच्या वेळी या प्राण्यांचे डोळे कसे चमकतात?

तुम्ही रात्री बाहेर पडताना कोणत्या ना कोणत्या प्राण्याचे डोळे चमकताना पाहिले असतील. टॉर्च लावता किंवा गाडीचे हेडलाइट त्यांच्यावर पडताच त्यांच्या डोळ्यांतून एक तेजस्वी चमक बाहेर पडते.

कारण

कधी हिरवी, कधी निळी, कधी लाल किंवा सोनेरी. हे दृश्य नक्कीच थोडे भयानक वाटते, परंतु बहुतेक लोकांना त्यामागील कारण माहित नाही.

डोळे कसे चमकतात

मांजरी, कुत्रे, हरीण, रॅकून आणि मगरीसारखे काही प्राणी रात्री जास्त सक्रिय असतात. तर आज आपण जाणून घेऊया की रात्री प्राण्यांचे डोळे कसे चमकतात आणि त्यामागील कारण काय आहे.

टेपेटम ल्युसिडम

रात्री प्राण्यांचे डोळे चमकण्याचे कारण जादू नाही, तर निसर्ग आणि विज्ञानाशी जोडलेले आहे. काही प्राण्यांच्या डोळ्यांमध्ये टेपेटम ल्युसिडम नावाचा एक विशेष थर असतो.

चमकदार थर

हे नाव लॅटिन शब्द "चमकदार थर" पासून आले आहे. हा थर प्राण्यांच्या डोळ्यांच्या मागे असतो आणि त्याचे कार्य प्रकाश परत डोळ्यात परावर्तित करणे आहे.

प्रतिबिंब

जेव्हा एखाद्या प्राण्याचे डोळे प्रकाशाच्या संपर्कात येतात, जसे की टॉर्च किंवा कार हेडलाइट, तेव्हा हा थर त्या प्रकाशाचे परत प्रतिबिंबित करतो. हे प्रतिबिंब आपल्याला प्राण्यांच्या डोळ्यांत चमक म्हणून दिसते.

रेटिनावर परावर्तित

एक प्राणी रात्री जंगलात फिरत असतो आणि तिथे खूप कमी प्रकाश असतो. जेव्हा थोड्या प्रमाणात प्रकाश त्याच्या डोळ्यात प्रवेश करतो तेव्हा टेपेटम ल्युसिडम तो प्रकाश दोनदा रेटिनावर परावर्तित करतो.

क्षमता दुप्पट

एकदा प्रकाश आत येतो तेव्हा आणि पुन्हा जेव्हा तो परत येतो तेव्हा. यामुळे प्राण्याच्या डोळ्यांना मंद प्रकाशातही पाहण्याची क्षमता दुप्पट होते. म्हणूनच हे प्राणी रात्रीच्या अंधारातही स्पष्टपणे पाहू शकतात.

निशाचर

शिकार करू शकतात किंवा धोक्यातून सुटू शकतात. टेपेटम ल्युसिडम हे निशाचर प्राण्यांमध्ये आढळते, म्हणजेच ते रात्री किंवा संध्याकाळी सक्रिय असतात.

घुबड

या प्राण्यांमध्ये मांजरी आणि कुत्रे, हरीण, रॅकून, मगरी, अस्वल, कोल्हे, वटवाघुळ इत्यादींचा समावेश आहे. जरी घुबड रात्री खूप स्पष्टपणे पाहू शकतात.

विशेष पेशी

परंतु त्यांच्या डोळ्यांमध्ये टेपेटम ल्युसिडम नसते. त्यांचे डोळे खूप मोठे असतात आणि त्यात विशेष पेशी असतात जे खूप कमी प्रकाशात देखील चांगले कार्य करतात.

