जगातील सर्वात मोठी एआय कंपनी कोणती?

कृत्रिम बुद्धिमत्ता उद्योगांमध्ये परिवर्तन घडवत आहे आणि उत्पादकता वाढवत आहे. सॉफ्टवेअर डेव्हलपर्स, एरोस्पेस क्षेत्र आणि इतर अनेक क्षेत्रांसाठी अद्वितीय साधने विकसित करण्यास देखील ते मदत करत आहे.

कृत्रिम बुद्धिमत्ता आता ऑटोमेशन सुधारण्यासाठी प्रगत भाषा मॉडेल्स तयार करण्यास मदत करत आहे. शिवाय, क्लाउड कॉम्प्युटिंग आणि क्लाउड प्लॅटफॉर्ममध्ये देखील AI महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावते.

फोर्ब्सच्या मते, ओपनएआय ही जगातील अव्वल एआय कंपनी आहे. ज्याला २०२५ मध्ये अंदाजे $६३.९२ अब्ज निधी मिळाला आहे.

डेटाब्रिक्स, अँथ्रोपिक आणि एलोन मस्कच्या एक्सएआय सारख्या इतर एआय कंपन्या देखील जगातील टॉप १० एआय कंपन्यांमध्ये सामील झाल्या आहेत.

तर या लेखात २०२५ मध्ये जगातील टॉप एआय कंपन्यांच्या यादीबद्दल जाणून घेऊया. ओपनएआय ही जनरेटिव्ह एआयच्या क्षेत्रात आघाडीवर आहे.

ही कंपनी चॅटजीपीटी आणि जीपीटी मॉडेल्सची निर्माता आहे. ओपनएआय मोठ्या प्रमाणात भाषा मॉडेल्स तयार करण्यात अग्रणी आहे. कंपनी एआय सुरक्षिततेचा शोध घेते.

एंटरप्राइझ-ग्रेड सोल्यूशन्स प्रदान करते. ती व्यवसाय, विकासक आणि ग्राहकांना प्रगत कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रदान करते.

