विमान हवेत कसं उडतं अन् का पडत नाही?

Sandip Kapde

घटना

दिल्लीहून मुंबईला जाणाऱ्या एअर इंडिया फ्लाइट AI887 ला टेकऑफनंतर तात्काळ इंजिन बिघाडामुळे आपत्कालीन लँडिंग करावी लागली.

सुरक्षा

दोन इंजिनांपैकी एक बंद पडले तरी विमान सुरक्षितपणे उडू आणि लँड होऊ शकते, हे या घटनेतून स्पष्ट झाले.

रचना

विमानाचे इंजिन हे एकाच भागाचे नसून शेकडो घटक एकत्र काम करून त्याला शक्ती देतात.

थ्रस्ट

जेट इंजिन मागच्या दिशेने गरम वायू सोडते आणि त्यामुळे विमानाला पुढे ढकलणारा थ्रस्ट निर्माण होतो.

वेग

रनवेवर वेग वाढत गेल्याने विमानाच्या पंखांवरून हवा वेगाने वाहू लागते.

दाब

पंखांच्या खालच्या बाजूला जास्त दाब निर्माण होतो आणि वरच्या बाजूला कमी दाब राहतो.

लिफ्ट

या दाबातील फरकामुळे लिफ्ट तयार होते आणि विमान हवेत उचलले जाते.

नासा

नासाच्या अहवालानुसार, इंजिनमधील फॅन मोठ्या प्रमाणात हवा आत खेचतो.

कंप्रेसर

कंप्रेसर हवा दाबून तिचे तापमान आणि ऊर्जा वाढवण्याचे काम करतो.

ज्वलन

कम्बस्टरमध्ये हवा आणि जेट इंधन मिसळून चिंगारी दिली जाते, ज्यामुळे तीव्र ज्वलन होते.

ऊर्जा

या ज्वलनातून निर्माण झालेली गरम वायू प्रचंड ऊर्जा तयार करते.

न्यूटन

न्यूटनच्या तिसऱ्या नियमानुसार प्रत्येक क्रियेला समान व विरुद्ध प्रतिक्रिया मिळते, हाच सिद्धांत इंजिनमध्ये वापरला जातो.

टर्बाइन

उष्ण वायू टर्बाइन फिरवतात आणि त्यामुळे इंजिनमधील इतर घटकांना शक्ती मिळते.

नोझल

नोझलमधून बाहेर पडणारी हवा विमानाला अधिक वेग देण्याचे काम करते.

स्थैर्य

विमान सतत वेगात असल्याने पंख खाली हवा ढकलत राहतात आणि त्यामुळे ते हवेत पडत नाही.

