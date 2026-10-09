ATM मधून पैसे बाहेर येण्यापूर्वी मशीन नोटा कशा मोजते?

Sandip Kapde
ATM मध्ये पैसे भरण्यात आल्यानंतर नोटा विशेष कॅसेटमध्ये ठेवल्या जातात आणि प्रत्येक कॅसेटमध्ये किती पैसे आहेत, याची नोंद ठेवली जाते.
How Does an ATM Count Cash?
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तुम्ही पैसे काढण्याची विनंती केल्यानंतर बँकेची यंत्रणा व्यवहाराची पडताळणी करते आणि आवश्यक रक्कम देण्याची सूचना ATM ला पाठवते.
How Does an ATM Count Cash?
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ATM मधील विशेष मोटर आणि रोलर्स नोटा साठवलेल्या कॅसेटमधून एकेक करून बाहेर काढतात.
How Does an ATM Count Cash?
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नोटा बाहेर येताना सेन्सर त्यांची संख्या मोजतात, त्यामुळे मशीन किती नोटा देत आहे हे तपासू शकते.
How Does an ATM Count Cash?
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काही ATM मध्ये नोटांची जाडी किंवा दुहेरी नोटा एकत्र आल्या आहेत का, हे तपासण्यासाठी विशेष सेन्सर वापरले जातात.
How Does an ATM Count Cash?
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एखादी नोट वाकलेली असेल किंवा दोन नोटा एकत्र आल्या असतील, तर मशीनमधील यंत्रणा त्या ओळखण्याचा प्रयत्न करते.
How Does an ATM Count Cash?
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काही ATM मध्ये अयोग्य पद्धतीने बाहेर आलेल्या नोटा स्वतंत्र रिजेक्ट कॅसेटमध्ये वळवल्या जातात.
How Does an ATM Count Cash?
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मशीनने बाहेर काढलेल्या नोटांची संख्या आणि द्यायची असलेली रक्कम यांची यंत्रणेद्वारे पडताळणी केली जाते.
How Does an ATM Count Cash?
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सर्व काही योग्य असल्यास नोटा कॅश डिस्पेन्सरमधून बाहेर येतात आणि ग्राहकाला मिळतात.
How Does an ATM Count Cash?
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मोजणी किंवा नोटा बाहेर काढण्याच्या प्रक्रियेत अडचण आल्यास ATM व्यवहार थांबवू शकते आणि त्यानुसार व्यवहाराची नोंद करते.
How Does an ATM Count Cash?
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