गरुड जोडीदाराची निवड कशी करतो?

Aarti Badade

गरुडाची जोडीदार  

गरुड सहसा दीर्घकाळ एकाच जोडीदारासोबत राहतात आणि जोडीदार निवडताना मादीची भूमिका महत्त्वाची असते.

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Sakal

सर्वप्रथम होते उड्डाण

मादी गरुड नराच्या उड्डाणातील चपळता आणि हवेत कसरती करण्याची क्षमता पाहते.

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Sakal

फांदी झेलण्याची थरारक चाचणी! 

मादी हवेतून फांदी खाली सोडते आणि नराला ती जमिनीवर पडण्यापूर्वी पंजाने झेलावी लागते.

eagle partner

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Sakal

फांदीचं वजनही वाढत जातं! 

नर प्रत्येक वेळी फांदी अचूकपणे झेलतो का, यावरून त्याची ताकद, एकाग्रता आणि कौशल्य तपासले जाते.

eagle partner

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Sakal

हवेत ‘डेथ स्पायरल’चा थरार! 

काही गरुडांच्या प्रणयक्रीडेत नर-मादी पंजे लॉक करून हवेत खाली झेप घेतात आणि नंतर पुन्हा उड्डाण करतात.

eagle partner

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Sakal

जोडीदार ठरल्यानंतर घरट्याची तयारी! 

नर आणि मादी मिळून उंच ठिकाणी घरटे बांधत पिल्लांच्या संगोपनासाठी सहकार्य करतात.

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Sakal

मजबूत जोडीदाराची निवड महत्त्वाची! 

या वर्तनातून ताकद, कौशल्य आणि सहकार्याला गरुडांच्या जोडीच्या जीवनात महत्त्व असल्याचे दिसून येते.

eagle partner

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Sakal

डाएटींग केल्याने कोलेस्ट्रॉल कमी होतं का?

High Cholesterol diet

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Sakal

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