दूध-दही पांढरं असतं... मग लोणी पिवळं का? रंग बदलण्यामागचे रंजक कारण जाणून घ्या...

Mansi Khambe

लोणी

दूध आणि त्यापासून बनवलेले दही यांचा रंग पांढरा असतो. मग लोणी, जो एक दुग्धजन्य पदार्थ आहे, त्याचा रंग पिवळा का असतो? चला याचे कारण जाणून घेऊया.

Butter Color

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ESakal

लोण्याचा रंग

घरी बनवलेले लोणी असो वा बाजारात मिळणारे, दोन्हीला हलकी पिवळी छटा असते. लोण्याचा पिवळा रंग हा गाईंना दिल्या जाणाऱ्या चाऱ्याच्या प्रकारामुळे येतो.

Butter Color

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ESakal

गाईचे दूध

हिरवे गवत खाणाऱ्या गाईंच्या दुधापासून गडद पिवळे लोणी तयार होते. कोरडे कुरण खाणाऱ्या गाईंचे लोणी फिकट पिवळे असते, पण ते पूर्णपणे पांढरे नसते.

Butter Color

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ESakal

नैसर्गिक रंगद्रव्य

लोण्याचा पिवळा रंग हा गवतामध्ये आढळणाऱ्या बीटा-कॅरोटीन नावाच्या नैसर्गिक रंगद्रव्यामुळे येतो. हे रंगद्रव्य गाईच्या चरबीमध्ये जमा होते आणि नंतर दुधात उतरते.

Butter Color

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ESakal

चरबी

दुधात पाण्याचे प्रमाण जास्त असल्यामुळे, पिवळा रंग दुधात दिसत नाही आणि तो चरबीमध्ये एकवटलेला राहतो. या चरबीचा उपयोग लोणी बनवण्यासाठी केला जातो.

Butter Color

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ESakal

बीटा-कॅरोटीन

दूध घुसळल्यानंतर, चरबी लोण्याच्या स्वरूपात वेगळी केली जाते. त्यानंतर त्यात साठवलेल्या बीटा-कॅरोटीनचा रंग दिसू लागतो, ज्यामुळे एक सुंदर पिवळे लोणी तयार होते.

Butter Color

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ESakal

उच्च-गुणवत्ता

हिरवे कुरण किंवा गवत खाणाऱ्या गायी त्यांच्या उच्च-गुणवत्तेच्या, घट्ट आणि मलईदार दुधासाठी ओळखल्या जातात. त्यात नैसर्गिकरित्या बटरफॅटचे (लोणी) प्रमाण जास्त असते.

Butter Color

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ESakal

मेंढी किंवा बकरीचे दूध

आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे, इतर प्राणी गायींप्रमाणे बीटा-कॅरोटीन साठवत नाहीत. यामुळेच मेंढी किंवा बकरीच्या दुधापासून बनवलेले लोणी पांढरे असते.

Butter Color

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ESakal

नैसर्गिक गवत खाणाऱ्या गायी

खरे तर, नैसर्गिक गवत खाणाऱ्या गायी पिवळे लोणी देतात, तर धान्य खाणाऱ्या गायी फिकट रंगाचे लोणी देतात. म्हणूनच लोण्याचा पिवळा रंग हा नैसर्गिक हिरवे गवत खाणाऱ्या गावठी गायीच्या दुधाची साक्ष देतो.

Butter Color

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ESakal

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Velankanni Beach

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ESakal

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