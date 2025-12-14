जगाला कर्ज देणाऱ्या आयएमएफकडे निधी कसा येतो?

Mansi Khambe

आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी

जेव्हा देश गंभीर आर्थिक संकटांना तोंड देतात तेव्हा आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी बहुतेकदा शेवटचा उपाय म्हणून जागतिक नेता म्हणून उदयास येतो.

आयएमएफ

परंतु प्रश्न असा उद्भवतो की जर आयएमएफ संकटग्रस्त देशांना निधी पुरवत राहिला तर ते कुठून आणेल?

निधीचा स्रोत

तर आयएमएफचा सर्वात मोठा आणि स्थिर निधीचा स्रोत त्याच्या सदस्य देशांनी केलेल्या कोटा सबस्क्रिप्शनमधून येतो.

निश्चित रक्कम

आयएमएफमध्ये सामील होणाऱ्या प्रत्येक देशाला एक निश्चित रक्कम देणे आवश्यक आहे, ज्याला कोटा म्हणतात, ज्याचा वापर आयएमएफ संकटात असलेल्या देशांना कर्ज देण्यासाठी करते.

मतदानाची शक्ती

कोटा हे फक्त पैशांबद्दल नसतात. ते आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीमध्ये मतदानाची शक्ती देखील ठरवतात. जास्त योगदान देणाऱ्या देशांचा IMF निर्णय कर्ज मंजुरी आणि धोरणात्मक दिशानिर्देशांमध्ये जास्त सहभाग असतो.

आंतरराष्ट्रीय राखीव चलन

जेव्हा देश त्यांचे कोटा भरतात तेव्हा ते सर्व पैसे डॉलरमध्ये देत नाहीत. कोट्याचा काही भाग अमेरिकन डॉलर, युरो किंवा येन सारख्या आंतरराष्ट्रीय राखीव चलनांमध्ये दिला जातो.

स्थानिक चलन

तर उर्वरित देशाच्या स्थानिक चलनात दिला जातो. २००८ च्या आर्थिक संकटासारख्या मोठ्या जागतिक आर्थिक धक्क्यांमध्ये किंवा कोविड-१९ साथीच्या आजारासारख्या मोठ्या जागतिक आर्थिक धक्क्यांमध्ये, केवळ सदस्य देशांचे कोटा पुरेसे नसतील.

निधी उधार

अशा परिस्थितीत, आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी आर्थिकदृष्ट्या मजबूत देशाकडून अतिरिक्त निधी उधार घेतो. हे कर्ज तात्पुरते असते आणि जेव्हा IMF कर्जाची जागतिक मागणी वेगाने वाढते तेव्हाच वापरले जाते.

कर्ज

आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या आपत्कालीन निधी साधनांपैकी एक म्हणजे कर्ज घेण्याची नवीन व्यवस्था. या प्रणाली अंतर्गत श्रीमंत सदस्य देशांचा एक गट आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीला निधीची कमतरता भासल्यास अतिरिक्त निधी देण्याचे वचन देतो.

शोषक

कर्ज घेण्याची नवीन व्यवस्था आर्थिक धक्का शोषक म्हणून काम करते, ज्यामुळे आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीला जागतिक संकटांच्या काळात त्याच्या मुख्य संरचनेत व्यत्यय न आणता मोठ्या प्रमाणात कर्जे देता येतात.

द्विपक्षीय कर्ज

कर्ज घेण्याच्या नवीन व्यवस्थेव्यतिरिक्त आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी विशिष्ट देशांसोबत द्विपक्षीय कर्ज करारांवर स्वाक्षरी करतो. या थेट कर्ज व्यवस्था आहेत. ज्यामध्ये एखादा देश आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीला निश्चित कालावधीसाठी पैसे कर्ज देतो.

