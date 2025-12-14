देशभरात ट्रेंड होत असलेला 'भजन क्लबिंग' म्हणजे नेमकं काय? जाणून घ्या...

Mansi Khambe
गेल्या अनेक वर्षांपासून भारतातील जनरल झेड पिढीबद्दल लोकांमध्ये एक स्टिरियोटाइप आहे. त्यांचा असा विश्वास होता की ही पिढी नाईटलाइफ, क्लबिंग, अल्कोहोल, मोठ्या आवाजातील संगीत आणि सोशल मीडियाच्या झगमगाटाने वेडी आहे.
परंतु देशातील प्रमुख शहरांमध्ये ही प्रतिमा वेगाने बदलत आहे. मुंबई, दिल्ली, बेंगळुरू, पुणे आणि हैदराबाद सारख्या शहरांमध्ये, तरुण आता दारूने भरलेल्या क्लबमध्ये जात नाहीत, तर रात्रीच्या भजन आणि कीर्तनांमध्ये जातात.
या नवीन ट्रेंडला भजन क्लबिंग असे नाव देण्यात आले आहे. आज आम्ही सांगणार आहोत की, जनरल झेड व्होडका शॉट्स सोडून भजनांवर कसे नाचत आहेत? भजन क्लबिंग म्हणजे काय?
भजन क्लबिंग हे भक्ती, संगीत आणि आधुनिक क्लब संस्कृतीचे मिश्रण आहे. यात दारू किंवा मद्यधुंद अवस्थेत मोठ्या आवाजात EDM बीट्सवर नाचणे समाविष्ट नाही.
त्याऐवजी, ते मंद दिवे, व्यावसायिक ध्वनी प्रणाली, ढोलकसारखे कीर्तन आणि "हरे कृष्ण" आणि "राम-राम" सारख्या स्तोत्रांच्या प्रतिध्वनीने वैशिष्ट्यीकृत आहे.
फरक एवढाच आहे की हे मंदिरांमध्ये नाही तर कॅफे, सभागृह आणि कार्यक्रम हॉलमध्ये होते. अनेक कार्यक्रमांमध्ये चहा, कॉफी आणि साधे जेवण दिले जाते.
ही प्रवृत्ती आता महानगरांपुरती मर्यादित नाही; प्रमुख शहरांनंतर, अनेक टियर-२ शहरांमध्ये भजन क्लबिंग कार्यक्रम देखील सुरू झाले आहेत.
आयोजकांचे म्हणणे आहे की भजन आणि कीर्तन रात्रीची तिकिटे मध्यम-स्तरीय संगीत कार्यक्रमांपेक्षा लवकर विकली जातात. अनेक कार्यक्रमांमध्ये १,००० हून अधिक तरुणांची गर्दी असते.
सोशल मीडियाच्या माध्यमातून भजन क्लबिंगला प्रचंड गती मिळाली आहे. अशा कार्यक्रमांचे व्हिडिओ इंस्टाग्राम आणि यूट्यूबवर वेगाने व्हायरल होत आहेत.
मनोरंजक गोष्ट म्हणजे, अल्कोहोलची कमतरता असूनही, या कार्यक्रमांमधून चांगले उत्पन्न मिळत आहे. क्लब आणि स्थळ मालकांचे म्हणणे आहे की ते त्यांचे खर्च तिकीट आणि प्रवेश शुल्काद्वारे वसूल करतात.
