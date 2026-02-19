लिंबू चाटल्याने दारूची नशा खरंच उतरते का? त्यामागील विज्ञान काय? जाणून घ्या सत्य...

Vrushal Karmarkar
दारू प्यायल्यानंतर लिंबू चाटल्याने हँगओव्हरचा परिणाम तात्काळ कमी होतो असे अनेकदा म्हटले जाते. त्याची तिखट, आंबट चव अल्कोहोलचे परिणाम कमी करते असे म्हटले जाते.
science behind lemon and alcohol
ESakal
पण ते खरोखर काम करते का? वैज्ञानिकदृष्ट्या, अल्कोहोल शरीरातून त्वरित नाहीसे होऊ शकत नाही. यकृताद्वारे त्याचे चयापचय एका निश्चित दराने होते.
science behind lemon and alcohol
ESakal
कोणतेही अन्न किंवा पेय या प्रक्रियेला लक्षणीयरीत्या गती देऊ शकत नाही. जेव्हा तुम्ही दारू पिता तेव्हा तुमचे यकृत त्याचे हानिकारक पदार्थांमध्ये रूपांतर होण्यापूर्वी ते एसीटाल्डिहाइडमध्ये मोडते.
science behind lemon and alcohol
ESakal
हे एक विषारी संयुग आहे. या प्रक्रियेला वेळ लागतो. यकृत अल्कोहोलचे चयापचय जवळजवळ स्थिर दराने करते. लिंबू कितीही आंबट असला तरी ते रक्तातील अल्कोहोलची पातळी त्वरित कमी करू शकत नाही.
science behind lemon and alcohol
ESakal
फक्त वेळ शरीराला रक्तातील अल्कोहोल काढून टाकण्यास अनुमती देतो. लिंबूमध्ये व्हिटॅमिन सी आणि अँटीऑक्सिडंट्स भरपूर प्रमाणात असतात.
science behind lemon and alcohol
ESakal
हे पोषक घटक अल्कोहोलच्या सेवनामुळे होणारा ऑक्सिडेटिव्ह ताण लक्षणीयरीत्या कमी करतात. जेव्हा एसीटाल्डिहाइड सारखे विषारी उप-उत्पादने यकृताच्या पेशींना नुकसान करतात तेव्हा ऑक्सिडेटिव्ह ताण येतो.
science behind lemon and alcohol
ESakal
व्हिटॅमिन सी शरीराच्या नैसर्गिक डिटॉक्सिफिकेशन प्रक्रियेला समर्थन देते. यकृताला विषारी पदार्थ अधिक प्रभावीपणे प्रक्रिया करण्यास मदत करते.
science behind lemon and alcohol
ESakal
जरी ते अल्कोहोलचे सेवन ताबडतोब काढून टाकू शकत नाही, परंतु ते पुनर्प्राप्तीस लक्षणीयरीत्या मदत करू शकते. अल्कोहोल हे लघवीचे प्रमाण वाढवणारे आहे.
science behind lemon and alcohol
ESakal
याचा अर्थ ते लघवीचे प्रमाण वाढवून निर्जलीकरण करते. डोकेदुखी, चक्कर येणे आणि थकवा यासारख्या हँगओव्हरच्या लक्षणांपैकी डिहायड्रेशन हे एक मुख्य कारण आहे.
science behind lemon and alcohol
ESakal
लिंबू पाणी प्यायल्याने हरवलेले द्रवपदार्थ भरून काढण्यास आणि इलेक्ट्रोलाइट संतुलन पुनर्संचयित करण्यास मदत होते. लिंबाचा तिखट, आंबट चव संवेदी नसांना उत्तेजित करतो.
science behind lemon and alcohol
ESakal
मेंदूमध्ये अचानक शॉक रिस्पॉन्स सुरू करतो. तात्पुरते सतर्कता वाढू शकते आणि तंद्रीची भावना कमी होऊ शकते. हा परिणाम जास्त काळ टिकत नाही.
science behind lemon and alcohol
ESakal
म्हणूनच, लिंबू चाटल्याने अल्कोहोलची नशा बरी होते ही कल्पना एक मिथक आहे. अल्कोहोल चयापचय एक जैविक प्रक्रिया आहे जी लिंबूवर्गीय फळे खाल्ल्याने वेगवान होऊ शकत नाही.
science behind lemon and alcohol
ESakal
पाकिस्तान मुस्लिम बहुल देश; पण दारू व्यवसायाचा परवाना हिंदूंनाच का मिळतो? वाचा कारण आणि कमाई किती?