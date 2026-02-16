पाकिस्तान मुस्लिम बहुल देश; पण दारू व्यवसायाचा परवाना हिंदूंनाच का मिळतो? वाचा कारण आणि कमाई किती?

Vrushal Karmarkar
पाकिस्तान हा मुस्लिम बहुल देश आहे. हिंदू लोकसंख्या अंदाजे १.६१% ते २.१७% पर्यंत आहे. अल्पसंख्याकांवर अत्याचार करण्यासाठी हा देश कुप्रसिद्ध आहे.
पाकिस्तानमध्ये असा एक व्यवसाय आहे जो फक्त हिंदू आणि इतर अल्पसंख्याकांना परवाना देतो. मुस्लिमांसाठी या व्यवसायाजवळ जाणे देखील गुन्हा मानले जाते.
जिन्नांच्या देशात फक्त अल्पसंख्याकांनाच दारू व्यवसायांना परवाना देण्याचा अधिकार आहे. इस्लामिक कायद्यानुसार दारूची विक्री आणि सेवन कठोरपणे नियंत्रित केले जाते.
कायद्यानुसार, मुस्लिमांसाठी दारू पिणे आणि विक्री करणे "हराम" आहे. म्हणून दारू विक्री परवाने सामान्यतः हिंदू, ख्रिश्चन आणि इतर अल्पसंख्याक समुदायांसह गैर-मुस्लिम नागरिकांना दिले जातात.
१९७७ पासून लागू झालेल्या हुदूद अध्यादेश म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या इस्लामिक तरतुदींनुसार पाकिस्तानमध्ये मुस्लिमांसाठी दारू पूर्णपणे निषिद्ध आहे.
गैर-मुस्लिम नागरिकांना धार्मिक सूट अंतर्गत मर्यादित परवाने मिळू शकतात. मुस्लिमांना कायद्याने तसे करण्याची परवानगी नसल्याने दारू दुकानाचे परवाने अनेकदा बिगर मुस्लिमांच्या नावे दिले जातात.
मुस्लिमेतर समुदायाव्यतिरिक्त, परदेशी नागरिकांना देखील विशेष परवानगी मिळू शकते. बहुतेक दारूची दुकाने सिंध आणि बलुचिस्तान प्रांतात आहेत. पंजाब आणि खैबर पख्तूनख्वामध्ये नियम खूप कडक आहेत.
कराचीसारख्या महानगरांमध्ये पंचतारांकित हॉटेल्समध्ये असलेल्या परवानाधारक दुकाने आणि बारमध्येच दारू दिली जाऊ शकते. आर्थिक मजबुरीमुळे अल्पसंख्याक समुदाय या व्यवसायात गुंतलेले राहतात.
पाकिस्तानमध्ये दारूवर कडक निर्बंध असूनही सरकारला त्यातून मोठ्या प्रमाणात कर मिळतो. आकडेवारीनुसार, २०२३-२४ मध्ये दारूमुळे उत्पादन शुल्कात अंदाजे २.२९ अब्ज पाकिस्तानी रुपये उत्पन्न झाले.
एकाच वर्षात दारू कराच्या महसुलात अंदाजे १०२% वाढ झाली. काही प्रांतांमध्ये सरकार फक्त एकाच मोठ्या ब्रुअरीमधून लाखो रुपये उत्पादन शुल्क वसूल करते.
पाकिस्तानमध्ये, दारू विक्रीचे परवाने सहसा बिगर मुस्लिमांच्या नावाने असतात परंतु कमाई दुकान, शहर आणि नेटवर्कवर अवलंबून असते. पाकिस्तानमधील दारूची बाजारपेठ खूपच लहान आणि नियंत्रित आहे.
कर आणि खर्चानंतर मोठ्या प्रमाणात दारू विकल्याने सुमारे २००,००० ते २५०,००० पाकिस्तानी रुपयांचा नफा मिळू शकतो. हा नफा महिन्यानुसार किंवा प्रत्येक मालानुसार बदलतो. मोठी शहरे जास्त नफा कमावतात.
