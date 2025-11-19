हवामान विभाग थंड लाटेचा इशारा कसा ठरवतो?

Mansi Khambe

सौम्य

सामान्यपेक्षा ४.५°C ते ६.४°C पर्यंत कमी तापमान सौम्य मानले जाते. तर ६.४°C किंवा त्याहून अधिक तापमान कमी झाल्यास तीव्र शीतलहर मानले जाते.

थंड

भारताचे हवामान खूप वैविध्यपूर्ण आहे. राजस्थानमध्ये जे थंड मानले जाते ते किनारी तामिळनाडूमध्ये जे थंड मानले जाते त्यापेक्षा बरेच वेगळे आहे.

वर्गीकरण

म्हणून, हवामान विभाग चुकीचे किंवा दिशाभूल करणारे वर्गीकरण टाळण्यासाठी दोन्ही निकषांचा वापर करतो.

रिअल-टाइम डेटा सिस्टम

हवामान विभाग स्थानिक वेधशाळा, डॉप्लर रडार आणि रिअल-टाइम डेटा सिस्टमच्या नेटवर्कद्वारे तापमानाचे निरीक्षण करतो.

इशारा

खालीलपैकी एक किंवा अधिक निकष सलग किमान दोन दिवस पूर्ण केले जातात तेव्हा शीतलहरीचा इशारा जारी केला जातो.

सार्वजनिक सल्लामसलत

हे इशारे नंतर हवामान विभागाच्या व्यासपीठावर प्रकाशित केले जातात आणि वेळेवर सार्वजनिक सल्लामसलत करण्यासाठी राज्य अधिकाऱ्यांसोबत शेअर केले जातात.

हवामान केंद्र

आयएमडी स्वयंचलित हवामान केंद्रांच्या नवीनतम अद्यतनांवर मोठ्या प्रमाणात अवलंबून असते, जे सतत बदलत्या तापमानाची नोंद करतात.

चिन्हे

कोणत्याही तीव्र किंवा अचानक घटाची नोंद केली जाते. सामान्य हवामान डेटाशी तुलना केली जाते. ही प्रक्रिया हवामानशास्त्रज्ञांना शीतलहरीच्या परिस्थितीची सुरुवातीची चिन्हे शोधण्यास मदत करते.

हवामान विभाग थंड लाटेचा इशारा देण्यापूर्वी थंडी किती तीव्र असते?

