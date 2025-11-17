हवामान विभाग थंड लाटेचा इशारा देण्यापूर्वी थंडी किती तीव्र असते?

Mansi Khambe
उत्तर भारतात हिवाळा आधीच तीव्र झाला आहे. थंडीचे परिणाम आता सकाळी आणि संध्याकाळी स्पष्टपणे दिसून येतात.
भारतीय हवामान खात्याने पूर्व राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड आणि छत्तीसगडसह अनेक प्रदेशांसाठी शीतलहरीचा इशारा जारी केला आहे.
पण आता प्रश्न उद्भवतो की, हवामान खात्याने शीतलहरीचा इशारा जारी करण्यापूर्वी थंडी किती तीव्र आहे. हे कसे ठरवले जाते?
आयएमडीचा पहिला निकष एखाद्या ठिकाणी नोंदवलेल्या प्रत्यक्ष किमान तापमानावर आधारित असतो. मैदानी प्रदेशांसाठी, मर्यादा स्पष्ट आहे: तापमान १० अंश सेल्सिअस किंवा त्यापेक्षा कमी झाले पाहिजे.
डोंगराळ भागात परिस्थिती आणखी गुंतागुंतीची होते. जिथे तापमान ० अंश सेल्सिअस किंवा त्यापेक्षा कमी झाले की शीतलहर जाहीर केली जाते.
शिवाय, किनारी भागात सौम्य हिवाळ्याच्या पॅटर्नमुळे, किमान तापमान १५ अंश सेल्सिअस किंवा त्यापेक्षा कमी झाले की शीतलहर जाहीर केली जाते.
दशकांच्या आकडेवारीनुसार, प्रत्येक प्रदेशात वर्षाच्या प्रत्येक वेळी एक सामान्य किमान तापमान स्थापित केले जाते.
जेव्हा वास्तविक तापमान या सामान्य पातळीपेक्षा झपाट्याने खाली येते तेव्हा हवामान विभाग त्याला संभाव्य शीतलहर मानत
