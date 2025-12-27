भारतीय सैन्यात टॅटू आणि लांब केसांवर बंदी का आहे? त्यातून कुणाला सूट मिळते?

Mansi Khambe

भारतीय सैन्य

भारतीय सैन्याचे कडक नियम अनेकदा उत्सुकता निर्माण करतात. सर्वात जास्त विचारले जाणारे प्रश्न म्हणजे टॅटू आणि लांब केसांवर व्यापक बंदी का आहे.

मुख्य कारण

हा नियम फॅशन किंवा वैयक्तिक पसंतींबद्दल नाही तर शिस्त, आरोग्य आणि सुरक्षिततेबद्दल आहे. टॅटूवर बंदी घालण्याचे मुख्य कारण आरोग्य सुरक्षा आहे.

टॅटू

लष्कराचा असा विश्वास आहे की जर टॅटू योग्यरित्या निर्जंतुक केलेल्या सुयांचा वापर करून काढले नाहीत तर सैनिकांना एचआयव्ही, हिपॅटायटीस आणि त्वचेचे संक्रमण यासारखे गंभीर आजार होऊ शकतात.

वैद्यकीय सुविधा

सैनिक कठोर वातावरणात काम करत असल्याने जिथे वैद्यकीय सुविधा मर्यादित असू शकतात. अगदी किरकोळ संसर्ग देखील गंभीर ऑपरेशनल धोका निर्माण करू शकतो.

शिस्त

दुसरे प्रमुख कारण म्हणजे शिस्त आणि एकरूपता. सैन्य वैयक्तिक ओळखीपेक्षा सामूहिक ओळखीवर जास्त भर देते. मोठे किंवा दृश्यमान टॅटू हे वैयक्तिक ओळखीचे लक्षण आहेत.

युनिट

सैनिकांना दृश्यमान वैयक्तिक ध्येये असलेल्या व्यक्ती म्हणून नव्हे तर एक युनिट म्हणून काम करण्याचे प्रशिक्षण दिले जाते. हा नियम पूर्णपणे कठोर नाही आणि काही मर्यादित सूट आहेत.

परवानगी

हाताच्या मागील बाजूस, कोपरापासून मनगटापर्यंत धार्मिक चिन्हे किंवा नावांचे छोटे टॅटू काढण्याची परवानगी आहे.

अतिरिक्त सूट

आदिवासी समुदायातील उमेदवारांना त्यांच्या पारंपारिक रीतिरिवाजांवर आधारित अतिरिक्त सूट दिली जाऊ शकते. लांब केसांवर बंदी घालण्याचे मुख्य कारण म्हणजे युद्धाची तयारी.

संरक्षक उपकरणे

युद्धात सैनिकांनी हेल्मेट, गॅस मास्क आणि इतर संरक्षक उपकरणे घालणे आवश्यक आहे. लांब केस या उपकरणांच्या योग्य सीलिंग आणि फिटिंगमध्ये अडथळा आणू शकतात.

धोका

युद्धादरम्यान लांब केस देखील धोका निर्माण करू शकतात. शत्रू लांब केस धरून सैनिकावर सहज मात करू शकतो. शिखांना त्यांच्या धर्माचा भाग म्हणून लांब केस आणि दाढी वाढवण्याची परवानगी आहे.

दाढी वाढवणे

विशेष दलाच्या कर्मचाऱ्यांना लांब केस आणि दाढी वाढवणे देखील आवश्यक असते. हे सहसा गुप्त किंवा गुप्त मोहिमांमध्ये छद्मवेश आणि लपण्यासाठी केले जाते.

