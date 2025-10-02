तुमच्या खिशातील फोनला तुम्ही किती किलोमीटर चालला आहात हे कसे कळते?

Mansi Khambe

वैशिष्ट्य

आजकाल, स्मार्टफोनमध्ये आरोग्याशी संबंधित अनेक वैशिष्ट्ये आहेत, ज्यात इतर गोष्टींचा समावेश आहे. यातील एक वैशिष्ट्य म्हणजे पावले मोजणे.

पावलाचा मागोवा

ते वापरकर्त्याच्या प्रत्येक पावलाचा मागोवा घेते आणि प्रत्येक चालल्यानंतर, किती पावले उचलली आहेत याची नोंद करते. यामुळे हा प्रश्न उद्भवू शकतो.

किलोमीटर

एखाद्या व्यक्तीने एका दिवसात किती किलोमीटर चालले किंवा धावले हे फोनला कसे कळते? जर तुम्हाला हा प्रश्न पडला असेल, तर आज त्याचे उत्तर जाणून घेऊया.

अल्गोरिदम

फोनमध्ये तयार केलेल्या सेन्सर्सचा वापर करून पावले मोजली जातात. हे सेन्सर्स एक पाऊल देखील ओळखतात. सेन्सर्स आणि अल्गोरिदम वापरून, फोन तुम्हाला एका दिवसात किती चालला हे सांगू शकतो.

अ‍ॅक्सिलरोमीटर

यामध्ये अ‍ॅक्सिलरोमीटर आणि जायरोस्कोप महत्त्वाची भूमिका बजावतात. हे उपकरण एखाद्या वस्तूच्या वेगातील बदलाचा दर किंवा प्रवेग मोजते.

पाऊल

तुम्ही चालत असताना, तुमची पावले उचलली जातात आणि थांबली जातात. एक पाऊल टाकल्याने पुढे जाण्याचा वेग वाढतो आणि जेव्हा तुम्ही खाली पडता तेव्हा थांबता.

ओरिएंटेशन

फोनचा अ‍ॅक्सिलरोमीटर हे चक्र मोजतो. तुम्ही पाऊल टाकताच, हे चक्र पूर्ण होते आणि अ‍ॅक्सिलरोमीटर ते लक्षात घेतो. हे उपकरण फोनच्या ओरिएंटेशन आणि रोटेशनचे निरीक्षण करते.

सेन्सर

म्हणूनच फोन फिरवताना स्क्रीन फिरते. हाच सेन्सर पावले मोजण्यात देखील मदत करतो. वापरकर्ता चालत असताना, तो प्रत्येक पावलासह त्यांचे रोटेशन कॅप्चर करतो.

कॅप्चर

हा सेन्सर अ‍ॅक्सिलरोमीटरने गोळा केलेल्या डेटाला संदर्भ प्रदान करतो. म्हणूनच फोन कारमध्ये किंवा बाईकवर असताना तुमचे अंतर कॅप्चर करत नाही.

अल्गोरिथम

जायरोस्कोप आणि अ‍ॅक्सिलरोमीटर दिवसभरात भरपूर डेटा गोळा करतात. वापरकर्त्याला दाखवण्यापूर्वी त्यावर प्रक्रिया करणे आवश्यक आहे. अल्गोरिथम ही डेटा प्रक्रिया हाताळते.

पावले मोजण्याची क्षमता

ते फोनच्या सॉफ्टवेअरमधून डेटा घेते, चालणे किंवा धावणे नसलेल्या हालचाली काढून टाकते आणि वापरकर्त्याला अचूक पावले मोजण्याची क्षमता देते.

