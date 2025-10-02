जगातील पहिल्या मोबाईल फोनचे वजन किती होते? पूर्ण चार्ज होण्यासाठी किती तास लागले?

Mansi Khambe
आजकाल, मोबाईल कंपन्या त्यांचे स्मार्टफोन पातळ आणि हलके करण्यावर लक्ष केंद्रित करत आहेत. अलिकडेच, Apple ने iPhone Air लाँच केला, जो 6mm पेक्षा पातळ आहे.
Samsung आणि Tecno सारख्या कंपन्या देखील असे पातळ फोन बनवत आहेत. परंतु नेहमीच असे नव्हते. जेव्हा मोबाईल फोन पहिल्यांदा उदयास आले तेव्हा परिस्थिती वेगळी होती.
जगातील पहिल्या मोबाईल फोनचे वजन एक किलोग्रॅमपेक्षा जास्त होते. त्याची लांबी 25cm पेक्षा जास्त होती. चला जगातील पहिल्या मोबाईल फोनबद्दल काही मनोरंजक तथ्ये जाणून घेऊया.
१९७३ मध्ये मोटोरोलाचे वरिष्ठ अभियंता मार्टिन कूपर यांनी पहिला सार्वजनिक मोबाइल कॉल केला तेव्हा मोबाईल फोनची सुरुवात झाली. त्यांनी मोटोरोला डायनाटॅक ८०००एक्स वापरून हा कॉल केला.
ही मोबाईल फोनची सुरुवात मानली जाते. कूपरने बेल लॅब्सना प्रतिस्पर्धी म्हणून हा कॉल केला आणि त्यांना सांगितले की मोटोरोलाने मोबाईल फोन विकासात त्यांना मागे टाकले आहे.
याआधी फोन कॉल केले जात होते, परंतु फक्त कार फोन किंवा फिक्स्ड कनेक्शनद्वारे. आज मोबाईल फोन खिशात सहज बसतात, पण मोटोरोला डायनाटॅक ८०००एक्स तसे नव्हते.
१,१०० ग्रॅम वजनाचा आणि २५ सेंटीमीटर लांबीचा, तो पूर्णपणे चार्ज होण्यासाठी १० तासांपेक्षा जास्त वेळ लागला आणि फक्त ३० मिनिटे चालला. त्यात काही अंक प्रदर्शित करणारी एलईडी स्क्रीन होती.
हे मोबाईल कम्युनिकेशन्समधील एक महत्त्वाचा टप्पा होता आणि तेव्हापासून तंत्रज्ञान हळूहळू विकसित होत आहे.
हळूहळू, फ्लिप फोन उदयास आले आणि आता, टचस्क्रीन स्मार्टफोननंतर, फोल्डेबल आणि ट्रायफोल्ड फोन आता उपलब्ध आहेत.
