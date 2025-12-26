पंतप्रधान मोदी ट्रांसलेटरशिवाय कसे संवाद साधतात? हे उपकरण कसे काम करते?

Mansi Khambe

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अलिकडेच इथिओपिया, जॉर्डन आणि ओमानसह मध्यपूर्वेतील देशांना भेट दिली. ओमानमध्ये असताना पंतप्रधानांच्या कानात एक लहान उपकरण आढळून आले.

सोशल मीडिया

या उपकरणाचे फोटो आणि व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले. ज्यामुळे वादविवाद सुरू झाला. लोकांना आश्चर्य वाटले की हे उपकरण काय आहे.

वैद्यकीय कारण

हे मशीन कोणत्याही वैद्यकीय कारणासाठी स्थापित केलेले नाही, तर हे मशीन किंवा डिव्हाइस भाषेच्या भाषांतरासाठी आहे.

रिअल टाइम

जे दुसऱ्या व्यक्तीने बोललेली भाषा वापरकर्त्याला रिअल टाइममध्ये तुमच्या निवडलेल्या भाषेत भाषांतरित करते. ओमानच्या दौऱ्यादरम्यान, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी कानात भाषांतर उपकरण घालताना दिसले.

उपकरण

हे भाषांतर उपकरण बहुतेकदा जागतिक नेते आणि अधिकारी इतर देशांसोबतच्या उच्चस्तरीय बैठकींमध्ये आणि राज्य भेटींमध्ये वापरतात.

सय्यद शिहाब बिन तारिक अल सैद

ओमानचे पंतप्रधान सय्यद शिहाब बिन तारिक अल सैद यांना भेटत असताना पंतप्रधान मोदींच्या कानात हे उपकरण दिसले. हे उपकरण कोणत्याही भाषेचे रिअल-टाइम भाषांतर प्रदान करते.

वापर

मोठ्या प्रमाणात बैठका आणि भेटींमध्ये याचा वापर केला जातो. जर हे उपकरण घातलेली एखादी व्यक्ती वेगळी भाषा बोलणाऱ्या व्यक्तीशी बोलत असेल, तर हे उपकरण दुसऱ्या व्यक्तीसाठी बोलली जाणारी भाषा भाषांतरित करते.

भाषांतर

या उपकरणाचा सर्वात महत्त्वाचा फायदा म्हणजे त्याचे रिअल-टाइम भाषांतर कोणत्याही विलंबाशिवाय. हे उपकरण भाषेतील आकलनशून्यता लक्षणीयरीत्या कमी करते.

भारत दौरा

ज्यामुळे लोक दुसरी भाषा न शिकता एकमेकांना समजून घेऊ शकतात. रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन यांनीही त्यांच्या भारत दौऱ्यादरम्यान या भाषांतर उपकरणाचा वापर केला.

