"रफिक" शब्दाचा नेमका अर्थ काय? वाचा या शब्दाचा आपलेपणातून अपमानापर्यंतचा प्रवास...

Mansi Khambe

रफिक

सौदी अरेबिया आणि आखाती देशांमध्ये काम करणाऱ्या लाखो भारतीय आणि पाकिस्तानी प्रवासींनी "रफिक" हा शब्द वेगवेगळ्या भावनांनी ऐकला आहे.

अर्थ

कधी आपलेपणाची भावना, कधी ओळखीची भावना, तर कधी अपमानाची भावना. "रफिक" चा नेमका अर्थ काय आहे आणि कालांतराने त्याचा अर्थ का बदलला आहे?

अरबी शब्द

"रफिक" हा एक अरबी शब्द आहे ज्याचा मूळ अर्थ मित्र, सोबती, सहकारी किंवा सहप्रवासी असा होतो. अरबी साहित्य आणि बोलीभाषेत, हा एक सकारात्मक आणि आदरणीय शब्द मानला जातो.

विश्वासू साथीदार

धार्मिक आणि सामाजिक संदर्भात, "रफिक" हा शब्द विश्वासू साथीदारासाठी देखील वापरला गेला आहे. याचा अर्थ असा की भाषिकदृष्ट्या, त्याचा कोणताही नकारात्मक अर्थ नाही.

पाकिस्तानी आणि बांगलादेशी

१९८० आणि १९९० च्या दशकात, मोठ्या संख्येने भारतीय, पाकिस्तानी आणि बांगलादेशी सौदी अरेबिया आणि इतर आखाती देशांमध्ये काम करण्यासाठी आले.

स्थलांतरित

बांधकाम, स्वच्छता, वाहन चालवणे आणि घरगुती काम यासारख्या क्षेत्रात काम करणाऱ्या या स्थलांतरितांना स्थानिक लोक एकत्रितपणे "रफिक" म्हणून संबोधत असत.

ओळखीचा एक प्रकार

त्यानंतर हा शब्द ओळखीचा एक प्रकार म्हणून वापरला जाऊ लागला. जसे भारतात अनोळखी लोकांना "भाई" म्हणतात. कालांतराने, "रफिक" हा शब्द आता मैत्रीपुरता मर्यादित राहिला नाही.

कामगारांचे वर्णन

कधीकधी तो विशेषतः दक्षिण आशियाई कामगारांचे वर्णन करण्यासाठी वापरला जात असे. त्यामुळे तो एका वर्ग आणि राष्ट्रीय ओळखीशी जोडला जाऊ लागला.

अस्वस्थ

यामुळे अनेक भारतीय आणि पाकिस्तानी स्थलांतरितांसाठी हा शब्द अस्वस्थ झाला. त्यांच्यासाठी, तो मैत्रीच्या संज्ञेपेक्षा एक लेबल बनला. जो त्यांच्या सामाजिक स्थितीचे दर्शन घडवत होता.

आक्षेपार्ह

जरी "रफिक" हा शब्द प्रत्येक संदर्भात आक्षेपार्ह नव्हता, तरी बऱ्याच वेळा या शब्दाचा सूर आणि परिस्थिती अशी बनली की तो व्यंग किंवा तिरस्काराचे प्रतीक बनला.

अपमानास्पद

यामुळे काहींनी त्याची तुलना अपमानास्पद अपभाषाशी केली. हा विरोध या शब्दाच्या अर्थामुळे नव्हता तर तो वापरण्याच्या पद्धतीमुळे झाला होता.

