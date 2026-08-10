KBCसाठी प्रश्न तयार करणारी टीम कशी काम करते? या करिअरमध्ये सॅलरी आणि पात्रता काय असते?

Mansi Khambe
कौन बनेगा करोडपतीचे नवे सीजन आजपासून सुरू होत आहे. अमिताभ बच्चन यांच्या KBC शोमागील प्रश्न तयार करणारी क्विज टीम कशी काम करते? या करिअरमध्ये सॅलरी आणि पात्रता काय असते, जाणून घ्या.
KBC Quiz Team Work & Salary
ESakal
कौन बनेगा करोडपतीच्या स्क्रीनवर दिसणारे प्रश्न तयार करण्यासाठी अनेक महिन्यांची मेहनत आणि सखोल संशोधनाचा अभ्यास करावा लागतो.
KBC Quiz Team Work & Salary
ESakal
ज्या तरुणांना वाचन, इतिहासाचा अभ्यास आणि नवीन माहिती गोळा करायला आवडते, त्यांच्यासाठी हे क्षेत्र एक उत्तम करिअरची संधी देते.
KBC Quiz Team Work & Salary
ESakal
जर तुमची सामान्य ज्ञानावर चांगली पकड असेल, तर तुम्ही केबीसीसारख्या कार्यक्रमांसाठी प्रश्न तयार करून आणि क्विझ मास्टर बनून जास्त पगाराची नोकरी मिळवू शकता.
KBC Quiz Team Work & Salary
ESakal
क्विझ मास्टर करिअरमध्ये पुस्तकी ज्ञानापेक्षा तुमच्या वाचनाच्या सवयी आणि सूक्ष्म निरीक्षणशक्ती अधिक महत्त्वाची आहे.
KBC Quiz Team Work & Salary
ESakal
जर तुमच्याकडे इतिहास, साहित्य, पत्रकारिता किंवा राज्यशास्त्र या विषयात एमए (MA) पदवी असेल, तर या क्षेत्रात प्रवेश करणे खूप सोपे होते.
KBC Quiz Team Work & Salary
ESakal
क्विझ मास्टरमधील पहिली आवश्यकता म्हणजे तथ्य-तपासणीची कला. कोणतीही माहिती किमान तीन विश्वसनीय स्रोतांकडून पडताळून पाहण्यास सक्षम असावे. तसेच बातम्या आणि इतिहासातील मनोरंजक गोष्टी ओळखण्याची दृष्टी असली पाहिजे.
KBC Quiz Team Work & Salary
ESakal
नवीन कंटेंट रिसर्चर्सना दरमहा ₹35,000 ते ₹50,000 पासून सुरुवात होते. अनुभव वाढल्यास, हा पगार लाखांपर्यंत पोहोचू शकतो.
KBC Quiz Team Work & Salary
ESakal
अनेक कॉर्पोरेट कंपन्या, शाळा आणि महाविद्यालये क्विझ स्पर्धा आयोजित करतात. अनुभवी क्विझ मास्टर्स एका दिवसाच्या शोसाठी ₹20,000 ते ₹1 लाख आकारतात.
KBC Quiz Team Work & Salary
ESakal
आज, Unacademy, Testbook आणि अनेक ट्रिव्हिया गेमिंग ॲप्सवर 'जीके कंटेंट क्युरेटर्स' आणि 'प्रश्न निर्मात्यांना' प्रचंड मागणी आहे.
KBC Quiz Team Work & Salary
ESakal
Who Set KBC Questions
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