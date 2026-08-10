KBCसाठी प्रश्न कोण तयार करतं? संपूर्ण प्रक्रिया जाणून घ्या

Mansi Khambe

लोकप्रिय शो

टीव्हीवरील सर्वात लोकप्रिय शो 'कौन बनेगा करोडपती' आजपासून नव्या पर्वासह परत येत आहे. नेहमीप्रमाणेच, बॉलिवूड सुपरस्टार अमिताभ बच्चन त्यांच्या खास शैलीत या शोचे सूत्रसंचालन करतील.

Who Set KBC Questions

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ESakal

KBC

'कौन बनेगा करोडपती'च्या १८ व्या पर्वाची टॅगलाइन आहे 'थिंक, यू मस्ट' (विचार करा, तुम्ही करायलाच हवा), जी प्रेक्षकांना त्यांच्या ज्ञानाचा चांगला उपयोग करण्यासाठी प्रोत्साहित करते.

Who Set KBC Questions

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ESakal

प्रश्न

केबीसी १८ च्या सुरुवातीच्या भागांमध्ये विशेष पाहुण्यांच्या उपस्थितीने अधिक रंगत येणार आहे. टीव्ही स्क्रीनसमोर बसलेले प्रत्येकजण प्रश्नांची उत्तरे देण्याचा प्रयत्न करतो. पण हॉट सीटवर विचारले जाणारे हे प्रश्न कुठून येतात?

Who Set KBC Questions

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ESakal

संशोधन व प्रश्नमंजुषा

खरंतर 'कौन बनेगा करोडपती' हे केवळ मनोरंजनाचे माध्यम नाही; तर त्याला एका विशाल आणि व्यावसायिक संशोधन व प्रश्नमंजुषा उद्योगाचा पाठिंबा आहे.

Who Set KBC Questions

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ESakal

मेहनत

'कौन बनेगा करोडपती'च्या स्क्रीनवर काही सेकंदात दिसणारे प्रश्न हे महिन्यांची मेहनत, तथ्य-तपासणी आणि सखोल संशोधनाचा परिणाम असतात.

Who Set KBC Questions

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ESakal

तीन स्तर

KBCसाठी प्रश्न तयार करणे म्हणजे एखाद्या मोठ्या परीक्षेची प्रश्नपत्रिका तयार करण्यासारखे आहे. यामध्ये सामग्री संशोधक, प्रश्न संयोजक आणि क्विझ मास्टर्स आणि ज्ञान भागीदार हे तीन मुख्य स्तर समाविष्ट आहेत.

Who Set KBC Questions

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ESakal

सामग्री संशोधक

हे लोक इतिहास, भूगोल, राजकारण, पॉप कल्चर आणि चालू घडामोडींशी संबंधित अद्वितीय माहिती शोधण्यासाठी रात्रंदिवस काम करतात.

Who Set KBC Questions

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ESakal

प्रश्न संयोजक आणि क्विझ मास्टर्स

हे तज्ञ चार प्रश्न पर्याय तयार करतात, जेणेकरून प्रश्न गोंधळात टाकणारे नसतील आणि भाषा स्पष्ट असेल.

Who Set KBC Questions

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ESakal

ज्ञान भागीदार

'केबीसी'सारखे कार्यक्रम सिद्धार्थ बसूच्या 'ट्रीबो ट्रेंड' किंवा 'बिग सिनर्जी' सारख्या आघाडीच्या क्विझिंग कंपन्यांना नियुक्त करतात. या कंपन्या प्रश्नांची सत्यता आणि गोपनीयता जपतात.

Who Set KBC Questions

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ESakal

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