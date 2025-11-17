आरडीएक्स आयईडीची प्राणघातकता कशी वाढवते?

Mansi Khambe

अमोनियम नायट्रेट

आरडीएक्स, टीएनटी किंवा अमोनियम नायट्रेट सारख्या स्फोटकांनी भरलेला असतो. आरडीएक्स यापैकी सर्वात शक्तिशाली आहे, ज्याची स्फोटक क्षमता सुमारे १.५ पट जास्त आहे.

आरडीएक्स

याचा अर्थ असा की टीएनटी १० मीटरपर्यंत नुकसान करू शकते, तर आरडीएक्स १५ मीटरपर्यंतच्या क्षेत्राला नष्ट करू शकते.

पैलू

आरडीएक्सचा सर्वात धोकादायक पैलू म्हणजे, एकदा सक्रिय झाल्यानंतर, त्याची स्थिरता असूनही, ते थांबवणे जवळजवळ अशक्य आहे.

आयईडी

अगदी लहान ठिणगी, मोबाईल ट्रिगर, टायमर किंवा रिमोट सिग्नल देखील त्याचा स्फोट घडवू शकतो. म्हणूनच, जेव्हा आरडीएक्स आयईडीमध्ये जोडला जातो तेव्हा त्याची प्रभावीता अनेक पटीने वाढते.

जिलेटिन स्टिक्स

सामान्य आयईडीमध्ये अमोनियम नायट्रेट किंवा जिलेटिन स्टिक्सचा वापर केला जातो, परंतु ते मर्यादित नुकसान करतात, आरडीएक्स जोडल्याने त्यांची तीव्रता आणि प्राणघातकता वाढते.

शॉकवेव्ह

आरडीएक्स स्फोटातून निर्माण होणारा शॉकवेव्ह जवळच्या इमारतींच्या भिंतींना तडा देऊ शकतो, वाहने उलटू शकतो आणि एक किलोमीटरपर्यंत कंपन पसरवू शकतो.

आरडीएक्सचा वापर

लष्करी आणि सुरक्षा संस्था आरडीएक्सचा वापर फक्त नियंत्रित परिस्थितीत करतात, जसे की पूल उडवणे किंवा बंकर पाडणे.

विनाश

तर दहशतवादी गट त्याचा वापर विनाशासाठी करतात. दोन्ही परिस्थितींमधील फरक एवढाच आहे की एकाचे उद्दिष्ट सुरक्षा आहे तर दुसऱ्याचे उद्दिष्ट विनाश आहे.

RDX हे नाव कसे पडले? त्याचा इतिहास काय?

