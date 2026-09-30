सलग ३० दिवस खजूराचे पाणी प्यायल्याने शरीरात होतात 'हे' बदल

Anushka Tapshalkar

खजुराचे पाणी

रात्री २-३ खजूर एका ग्लास पाण्यात भिजवून ठेवा. सकाळी हे खजूर मॅश करून त्याचं पाणी प्या आणि खजूरही खा. नियमित सेवनामुळे शरीराला नैसर्गिक ऊर्जा आणि पोषण मिळण्यास मदत होऊ शकते.

Benefits of Drinking Soaked Dates Water

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नैसर्गिक ऊर्जा

खजुरामध्ये ग्लुकोज, फ्रक्टोज आणि सुक्रोजसारख्या नैसर्गिक साखरेचे प्रमाण असते. त्यामुळे सकाळी खजुराचे पाणी घेतल्याने दिवसभरासाठी ऊर्जा मिळण्यास आणि थकवा-सुस्ती कमी होण्यास मदत होऊ शकते.

Benefits of Drinking Soaked Dates Water

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sakal

पचनासाठी फायदेशीर

खजूर हा फायबरचा स्रोत आहे. भिजवलेले खजूर खाल्ल्याने आतड्यांची हालचाल सुरळीत होण्यास मदत होऊ शकते. त्यामुळे बद्धकोष्ठता आणि अपचनासारख्या समस्यांमध्ये फायदा होऊ शकतो.

Benefits of Drinking Soaked Dates Water

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हाडे आणि हृदयाचे आरोग्य

खजुरात पोटॅशियम, मॅग्नेशियम, कॅल्शियम, तांबे आणि फॉस्फरस यांसारखी खनिजे असतात. ही पोषकद्रव्ये हाडांच्या आरोग्यासाठी महत्त्वाची आहेत. पोटॅशियम शरीरातील रक्तदाबाच्या संतुलनासाठीही महत्त्वाचे असते.

Benefits of Drinking Soaked Dates Water

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sakal

त्वचा, केसांसाठी फायदेशीर

खजुरात विविध अँटीऑक्सिडंट्स आणि पोषक घटक आढळतात. त्यामुळे संतुलित आहाराचा भाग म्हणून खजूर खाल्ल्याने त्वचा आणि केसांच्या एकूण आरोग्याला पोषण मिळू शकते. मात्र, केवळ ३० दिवस खजुराचे पाणी प्यायल्याने त्वचा चमकदार किंवा केसगळती थांबते, असे निश्चितपणे म्हणता येत नाही.

Benefits of Drinking Soaked Dates Water

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sakal

खजूर गरम की थंड?

आयुर्वेदिक परंपरेनुसार खजुराची तासीर उष्ण मानली जाते. उन्हाळ्यात खजूर पाण्यात भिजवून खाण्याची पद्धत प्रचलित आहे. मात्र, ‘भिजवल्याने खजुराची उष्णता कमी होते’ याला आधुनिक वैज्ञानिक पुरावा मर्यादित आहे.

Benefits of Drinking Soaked Dates Water

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sakal

कोणत्या लोकांनी काळजी घ्यावी?

खजुरात नैसर्गिक साखर आणि कॅलरी असतात. त्यामुळे मधुमेह असणाऱ्यांनी किंवा रक्तातील साखर नियंत्रित ठेवणाऱ्यांनी प्रमाणाबाबत डॉक्टरांचा सल्ला घ्यावा. तसेच २-३ खजूर पुरेसे असून अति सेवन टाळावे. ३० दिवसांचा हा उपाय कोणत्याही आजारावरील उपचाराचा पर्याय नाही.

Benefits of Drinking Soaked Dates Water

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sakal

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