पेट्रोलमध्ये मिसळलं जाणारं इथेनॉल कसं तयार करतात?

Sandip Kapde

परिचय

इथेनॉल हा एक प्रकारचा अल्कोहोल असून तो ऊस, मका, तांदूळ आणि इतर स्टार्चयुक्त पिकांपासून तयार केला जाणारा जैव-इंधन आहे.

How Ethanol Is Produced

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esakal

स्रोत

इथेनॉल तयार करण्यासाठी ऊस, गूळ, मळी, मका, ज्वारी आणि सडलेले तांदूळ यांसारख्या कच्च्या मालाचा वापर केला जातो.

How Ethanol Is Produced

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esakal

तयारी

धान्य किंवा ऊस प्रक्रिया करून त्यातील साखर किंवा स्टार्च वेगळा काढून इथेनॉल निर्मितीसाठी मिश्रण तयार केले जाते.

How Ethanol Is Produced

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esakal

मिश्रण

तयार झालेल्या मिश्रणात आवश्यक प्रमाणात पाणी आणि यीस्ट मिसळून किण्वन प्रक्रिया सुरू केली जाते.

How Ethanol Is Produced

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esakal

किण्वन

यीस्ट साखरेचे रूपांतर इथेनॉल आणि कार्बन डायऑक्साइडमध्ये करत असल्याने अल्कोहोल तयार होण्यास सुरुवात होते.

How Ethanol Is Produced

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esakal

कालावधी

किण्वन प्रक्रिया साधारणपणे काही दिवस चालते आणि त्यानंतर अल्कोहोलयुक्त मिश्रण तयार होते.

How Ethanol Is Produced

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esakal

आसवन

किण्वनानंतर मिळालेल्या मिश्रणातील इथेनॉल वेगळा करण्यासाठी डिस्टिलेशन कॉलममध्ये आसवन प्रक्रिया केली जाते.

How Ethanol Is Produced

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esakal

शुद्धीकरण

आसवनामुळे अल्कोहोल आणि पाणी वेगळे होऊन इथेनॉल अधिक शुद्ध स्वरूपात मिळतो.

How Ethanol Is Produced

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esakal

निर्जलीकरण

इथेनॉलमधील उरलेले पाणी विशेष रासायनिक प्रक्रियेद्वारे काढून टाकले जाते.

How Ethanol Is Produced

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esakal

गुणवत्ता

निर्जलीकरणानंतर ९९ टक्क्यांहून अधिक शुद्ध इथेनॉल तयार होतो, जो इंधनासाठी उपयुक्त असतो.

How Ethanol Is Produced

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esakal

विकृतीकरण

इंधनासाठी वापरल्या जाणाऱ्या इथेनॉलमध्ये पेट्रोल किंवा इतर रसायने मिसळून तो पिण्यायोग्य राहणार नाही याची काळजी घेतली जाते.

How Ethanol Is Produced

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esakal

उपयोग

तयार झालेला इथेनॉल पेट्रोलमध्ये मिसळून वाहनांसाठी पर्यावरणपूरक जैव-इंधन म्हणून वापरला जातो.

How Ethanol Is Produced

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esakal

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esakal

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