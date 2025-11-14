एका लिटर इंधनात ट्रेन, विमाने आणि हेलिकॉप्टर किती अंतर प्रवास करतात?

Mansi Khambe
जेव्हा जेव्हा आपण बाईक किंवा कार खरेदी करण्याचा विचार करतो तेव्हा आपण प्रथम त्याच्या वैशिष्ट्यांसह त्याचे मायलेज पाहतो.
याचा अर्थ असा की, एक लिटर पेट्रोल किंवा डिझेलवर वाहन किती अंतर प्रवास करू शकते. साधारणपणे, कारने प्रवास करण्याचा खर्च थेट इंधनावर अवलंबून असतो.
अशा परिस्थितीत, अनेक वेळा असा प्रश्न देखील उद्भवतो की रस्त्यावर धावणाऱ्या वाहनांप्रमाणे, आकाशात उडणारी विमाने आणि गाड्यांसारखी मोठी वाहने एका लिटर इंधनात किती अंतर कापतात.
विमानांबद्दल बोलायचे झाले तर, बोईंग ७४७ चा सरासरी वेग ताशी सुमारे ९०० किलोमीटर आहे. ते अंदाजे ५०० प्रवासी वाहून नेऊ शकते.
अहवालांनुसार, एक बोईंग विमान प्रति सेकंद सुमारे चार लिटर इंधन वापरते. म्हणजेच ते एका मिनिटात अंदाजे २४० लिटर इंधन वापरते.
अशा प्रकारे, एक बोईंग ७४७ प्रति लिटर इंधनात अंदाजे ०.८ किलोमीटर प्रवास करू शकते. एका तासात, हे विमान अंदाजे १४,४०० लिटर इंधन वापरते.
साधारणपणे, १२ डब्यांच्या प्रवासी ट्रेनला १ किलोमीटर अंतर कापण्यासाठी अंदाजे ६ लिटर डिझेल लागते. १२ डब्यांच्या एक्सप्रेस ट्रेनला एक किलोमीटर अंतर कापण्यासाठी अंदाजे ४.५ लिटर डिझेल लागते.
१ लिटर डिझेल इंधनामुळे प्रवासी ट्रेन ०.१६ किलोमीटर (अंदाजे १६० मीटर) आणि एक्सप्रेस ट्रेन ०.२ किलोमीटर (अंदाजे २०० मीटर) अंतर कापू शकते.
दुसरीकडे, सुपरफास्ट ट्रेन १ लिटर डिझेलवर अंदाजे २३० मीटर प्रवास करू शकतात. ज्याप्रमाणे कारचे मायलेज वेगवेगळ्या मॉडेल्सनुसार बदलते.
त्याचप्रमाणे प्रत्येक ट्रेनचे मायलेज देखील डब्यांच्या संख्येनुसार, वेगानुसार आणि ती वाहून नेणाऱ्या मालानुसार बदलते.
प्रवासी ट्रेन वारंवार थांबल्यामुळे सामान्यतः कमी मायलेज देतात. दुसरीकडे, सुपरफास्ट ट्रेनचे मायलेज जास्त असते कारण त्या कमी वेळा थांबतात आणि स्थिर वेगाने प्रवास करतात.
हेलिकॉप्टर पेट्रोल किंवा डिझेलने चालत नाहीत, तर एव्हिएशन टर्बाइन इंधन किंवा एव्हिएशन केरोसिन नावाच्या एका विशेष प्रकारच्या इंधनाने चालतात.
हे इंधन पेट्रोलियमपासून मिळवलेले डिस्टिलेट द्रव आहे. भारतात, एव्हिएशन टर्बाइन इंधनाची किंमत प्रति किलोलिटर अंदाजे ₹१०५,००० ते ₹१२०,००० असते.
१ लिटर इंधनाची किंमत अंदाजे ₹१०५ ते ₹१२० असते. एक हेलिकॉप्टर सामान्यतः प्रति तास ५० ते ६० लिटर इंधन वापरते. परिणामी एक हेलिकॉप्टर १ लिटर इंधनावर तीन ते चार किलोमीटर उड्डाण करू शकते.
