भारतात सर्वात पहिले गृहकर्ज कोणी आणि कधी घेतले? बँकेकडून फक्त 'इतकेच' रुपये मिळाले होते

आजकाल जेव्हा कोणीही घर खरेदी करण्याचा विचार करतो तेव्हा मनात येणारा पहिला विचार गृहकर्जाचा असतो. प्रत्येक बँक आकर्षक व्याजदर आणि सोप्या हप्त्यांवर कर्ज देण्यास तयार असते.
पण तुम्ही कधी विचार केला आहे का की भारतात हा ट्रेंड कसा सुरू झाला? एक काळ असा होता की आपल्या देशाच्या बँकिंग व्यवस्थेत गृहकर्ज हा शब्द अस्तित्वातही नव्हता.
भारतात पहिले गृहकर्ज कोणी घेतले, ते कोणत्या बँकेने दिले आणि त्याची किंमत किती होती. हे आज आम्ही तुम्हाला सांगणार आहोत.
भारतातील बँकिंगचा इतिहास खूप मोठा आहे. १९३५ मध्ये रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) ची स्थापना झाल्याने एक केंद्रीकृत रचना निर्माण झाली.
१९६९ आणि १९८० मध्ये बँकांचे राष्ट्रीयीकरण झाल्यामुळे सामान्य माणसाला बँकिंग सेवा उपलब्ध झाल्या. परंतु असे असूनही, १९७० च्या दशकापर्यंत बँकांनी प्रामुख्याने उद्योग आणि व्यापारावर लक्ष केंद्रित केले.
सामान्य माणसाला घर बांधण्यासाठी कर्ज देण्यासाठी कोणतीही संघटित रचना नव्हती. ज्या काळात सरकारी बँका देखील या क्षेत्रात प्रवेश करण्यास कचरत होत्या.
त्या काळात एका कंपनीला या बाजारात क्षमता दिसली. ती कंपनी HDFC होती. त्या वेळी, गृहकर्ज बाजारात HDFC ही एकमेव संघटित कंपनी होती.
भारतातील संघटित क्षेत्रातून गृहकर्ज घेणारे पहिले व्यक्ती डी.बी. रेमेडिओस होते. हे १९७८ मधील आहे. रेमेडिओस मुंबईतील मालाड परिसरात एक घर बांधत होते.
ज्याची किंमत त्यावेळी अंदाजे ₹७०,००० होती. त्यांनी कर्जासाठी एचडीएफसीशी संपर्क साधला. एचडीएफसीने ₹३०,००० चे कर्ज मंजूर केले.
ही रक्कम त्यांच्या घराच्या एकूण किमतीच्या निम्म्यापेक्षा कमी होती. आज लोकांना ८०% पर्यंत कर्ज सहज मिळते, परंतु ५०% पेक्षा कमी कर्ज मिळवणे ही एक महत्त्वाची प्रगती होती.
हे कर्ज त्यांना १०.५ टक्के निश्चित व्याजदराने देण्यात आले. हे ₹३०,००० चे कर्ज केवळ एक आर्थिक व्यवहार नव्हते; त्यामुळे भारतातील गृहनिर्माण वित्त क्षेत्राचा पाया रचला गेला.
