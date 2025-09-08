घोडा किती वेगाने धावतो? जाणून घ्या त्याच्या धावण्याच्या वेगाबद्दलची रंजक माहिती

सकाळ डिजिटल टीम

धावण्याचा वेग

घोडा किती वेगाने धावतो? त्याचा धावण्याचा वेग किती असू शकतो या बद्दल जाणून घ्या.

सरासरी वेग

घोडा सरासरी ताशी ४० ते ४८ किलोमीटर (२५ ते ३० मैल प्रति तास) वेगाने धावू शकतो.

वेगवान गती

पूर्ण वेगाने धावताना (गॅलॉप) तो ताशी ६४ ते ८८ किलोमीटर (४० ते ५५ मैल प्रति तास) पर्यंत वेग गाठू शकतो. हा वेग घोड्याच्या सर्वात वेगवान धावण्याचा प्रकार आहे.

सर्वाधिक वेगाचा विक्रम

गिनीज वर्ल्ड रेकॉर्डनुसार, जगातील सर्वात वेगवान घोड्याचा विक्रम "विनिंग ब्रिड" (Winning Brew) या थोरब्रेड जातीच्या घोड्याच्या नावावर आहे. या घोड्याने २००८ मध्ये ताशी ७०.७६ किलोमीटर (४३.९७ मैल प्रति तास) चा वेग नोंदवला. मात्र, काही घोड्यांनी शर्यतींमध्ये यापेक्षा जास्त वेग गाठल्याचे अनधिकृतपणे नोंदवले गेले आहे.

दोन प्रमुख जाती

रेसिंगसाठी प्रामुख्याने वापरल्या जाणाऱ्या दोन प्रमुख जाती आहेत - थोरब्रेड (Thoroughbred) आणि क्वार्टर हॉर्स (Quarter Horse). थोरब्रेड घोडे लांब पल्ल्याच्या शर्यतींसाठी ओळखले जातात, तर क्वार्टर हॉर्स घोडे कमी अंतराच्या शर्यतींसाठी सर्वात वेगवान मानले जातात.

धावण्याचे प्रकार

घोड्याच्या धावण्याचे अनेक प्रकार आहेत, ज्यांना 'गेट्स' (Gaits) म्हणतात. यात चालणे (Walk), ट्रॉट (Trot - लहान धावणे), कँटर (Canter - मध्यम गतीचे धावणे) आणि गॅलॉप (Gallop - सर्वात वेगवान धावणे) यांचा समावेश होतो.

वय आणि वेग

घोड्यांचा वेग त्यांच्या वयानुसार बदलतो. साधारणपणे, घोडा ५ ते ७ वर्षांच्या दरम्यान सर्वात वेगवान असतो.

प्रशिक्षणाचे महत्त्व

शर्यतीसाठी घोड्यांना विशेष प्रशिक्षण दिले जाते, ज्यामुळे त्यांचा वेग आणि स्टॅमिना वाढतो. त्यांच्यासाठी खास आहार आणि व्यायामाचे वेळापत्रक असते.

मानवापेक्षा वेगवान

मानवी धावपटूचा सर्वात जास्त वेग ताशी ४५ किमीच्या आसपास असतो, तर घोड्याचा सरासरी वेगच यापेक्षा जास्त असतो, ज्यामुळे तो मानवापेक्षा अधिक वेगाने धावणारा प्राणी ठरतो.

