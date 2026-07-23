कोणत्याच हॉटेलमध्ये 13 नंबरची रूम का नसते?

Saisimran Ghashi
कधी कधी एखाद्या हॉटेलमध्ये फिरताना तुम्हाला रूम नंबर १२ नंतर एकदम १४ दिसतो.
Magic of Triskaidekaphobia
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ही फक्त चुकून घडलेली घटना नसते, तर एक जुनी आणि रंजक कहाणी आहे.
Historical Origins of the Number 13 Superstition
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जगभरातील हॉटेल्स या छोट्या गोष्टीमागे एक अनोखा इतिहास आणि मानवी मनाचा खेळ लपवतात.
Influence of Tarot Cards
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१३ ही संख्या हजारो वर्षांपासून अनेक संस्कृतींमध्ये दुर्दैवाची प्रतीक मानली जाते.
Norse Mythology Mystery
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टॅरो कार्ड्समध्ये १३ नंबर डेथ कार्डशी जोडला गेल्याने हॉटेल डिझाइनर्स त्याला टाळतात.
Business Caution in Hospitality
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नॉर्स पौराणिक कथेत १२ देवांच्या भोजनात १३वा अतिथी आल्याने विनाश झाल्याची कथा अनेकांना प्रभावित करते.
Modern Architectural Tricks
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हॉटेल मालक अतिथींच्या अंधश्रद्धेचा आदर करून १३ ला १२A किंवा १४ म्हणून नामकरण करतात.
Cultural Adaptation Worldwide
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काही हॉटेल्स १३ मजला मेकॅनिकल रूम म्हणून वापरतात, ज्यामुळे जागा वाया न जाता रहस्य टिकते.
Real Examples of Hotels Without Room 13
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भारतासह आशिया आणि युरोपातही १३ टाळण्याची प्रथा पर्यटकांच्या मनःशांतीसाठी यशस्वीपणे रुजली आहे.
How Hotels Creatively Avoid the Unlucky 13
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