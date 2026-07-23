कोणत्याच हॉटेलमध्ये 13 नंबरची रूम का नसते?

Saisimran Ghashi

१२ नंतर १४ नंबर

कधी कधी एखाद्या हॉटेलमध्ये फिरताना तुम्हाला रूम नंबर १२ नंतर एकदम १४ दिसतो.

Magic of Triskaidekaphobia

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जुनी आणि रंजक कहाणी

ही फक्त चुकून घडलेली घटना नसते, तर एक जुनी आणि रंजक कहाणी आहे.

Historical Origins of the Number 13 Superstition

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१३ नंबरची रूम

जगभरातील हॉटेल्स या छोट्या गोष्टीमागे एक अनोखा इतिहास आणि मानवी मनाचा खेळ लपवतात.

Influence of Tarot Cards

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प्राचीन भीतीची सावली


१३ ही संख्या हजारो वर्षांपासून अनेक संस्कृतींमध्ये दुर्दैवाची प्रतीक मानली जाते.

Norse Mythology Mystery

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टॅरो आणि मृत्यूचा संकेत


टॅरो कार्ड्समध्ये १३ नंबर डेथ कार्डशी जोडला गेल्याने हॉटेल डिझाइनर्स त्याला टाळतात.

Business Caution in Hospitality

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देवांच्या मेजवानीची आठवण


नॉर्स पौराणिक कथेत १२ देवांच्या भोजनात १३वा अतिथी आल्याने विनाश झाल्याची कथा अनेकांना प्रभावित करते.

Modern Architectural Tricks

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व्यावसायिक चतुराई


हॉटेल मालक अतिथींच्या अंधश्रद्धेचा आदर करून १३ ला १२A किंवा १४ म्हणून नामकरण करतात.

Cultural Adaptation Worldwide

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आधुनिक इमारतींचा खेळ


काही हॉटेल्स १३ मजला मेकॅनिकल रूम म्हणून वापरतात, ज्यामुळे जागा वाया न जाता रहस्य टिकते.

Real Examples of Hotels Without Room 13

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जागतिक सांस्कृतिक मिश्रण


भारतासह आशिया आणि युरोपातही १३ टाळण्याची प्रथा पर्यटकांच्या मनःशांतीसाठी यशस्वीपणे रुजली आहे.

How Hotels Creatively Avoid the Unlucky 13

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रोज भाजलेलं खोबरं खाल्ल्याने शरीराला कोणते 12 फायदे होतात?

roasted coconut 12 health benefits

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