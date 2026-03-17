Colgate आणि आधुनिक टूथपेस्टच्या उदयाची कहाणी तुम्ही ऐकली का? पहिला टूथब्रश कसा तयार झाला?

Mansi Khambe
१८७३ मध्ये, 'Colgate' या अमेरिकन कंपनीने आधुनिक टूथपेस्टच्या मोठ्या प्रमाणावरील उत्पादनाचा पाया रचला. सुरुवातीच्या काळात, ही पेस्ट नळ्यांमध्ये भरून विकली जात नसे.
Toothbrush Invention History
तर ती काचेच्या बरण्यांमध्ये उपलब्ध असे. १९ व्या शतकाच्या अखेरीस, टूथपेस्ट बाजारात सहज उपलब्ध होऊ लागली होती; तरीही, पहिल्या महायुद्धाचा काळ उजाडेपर्यंत लोक प्रामुख्याने 'टूथ पावडर'वरच अवलंबून होते.
Toothbrush Invention History
त्यानंतर, विलॉबी डी. मिलर आणि न्यूवेल सिल जेनकिन्स या शास्त्रज्ञांनी एकत्रितपणे पहिली 'अँटीसेप्टिक टूथपेस्ट' तयार केली. हे उत्पादन दातांचे संसर्ग आणि दात किडणे रोखण्याच्या उद्देशाने विकसित करण्यात आले होते.
Toothbrush Invention History
२० व्या शतकाच्या मध्यावर, टूथपेस्टमध्ये फ्लोराईडचा समावेश करणे ही एक प्रमाणित आवश्यकता बनली. आजही, 'अमेरिकन डेंटल असोसिएशन'कडून अधिकृत मंजुरीचे प्रमाणपत्र मिळवण्यासाठी फ्लोराईड हा एक अत्यंत महत्त्वाचा निकष मानला जातो.
Toothbrush Invention History
टूथपेस्टची लोकप्रियता वाढवण्यात जाहिरात क्षेत्राचाही सिंहाचा वाटा राहिला आहे. आजच्या काळात, अनेक शहरांमध्ये दातांचे आरोग्य उत्तम राखण्याच्या उद्देशाने पिण्याच्या पाण्यातही फ्लोराईड मिसळले जाते.
Toothbrush Invention History
टूथपेस्टच्या इतिहासाप्रमाणेच, टूथब्रशचा इतिहासही अत्यंत प्राचीन आहे. इ.स.पू. ३००० च्या सुमारास, लोक झाडांच्या बारीक फांद्या चघळून त्यांचा वापर ब्रश म्हणून करत असत.
Toothbrush Invention History
या फांद्यांना 'च्यु स्टिक्स' (chew sticks) म्हणून ओळखले जात असे. इ.स.पू. १६०० मध्ये, चिनी लोकांनी आपला श्वास ताजेतवाने करण्यासाठी सुगंधी वृक्षांच्या फांद्यांचा वापर करण्यास सुरुवात केली.
Toothbrush Invention History
ही पद्धत भारतातील दातुन वापरण्याच्या पद्धतीशी मिळतेजुळती होती; ज्यामुळे केवळ दातच स्वच्छ होत नसत, तर हिरड्यांनाही बळकटी मिळत असे.
Toothbrush Invention History
टूथब्रशच्या आधुनिक स्वरूपाचे श्रेय चीनच्या 'मिंग' राजवंशातील सम्राट 'होंगझी' यांना जाते. इसवी सन १४९८ मध्ये, त्यांनी हाडापासून किंवा लाकडापासून बनवलेल्या दांड्याला रानडुकराचे कडक केस जोडले.
Toothbrush Invention History
त्यानंतर पहिला 'केसांवर आधारित ब्रश' तयार केला. ही रचना इतकी यशस्वी ठरली की, तिचा प्रसार जगभर झाला.
Toothbrush Invention History
Toothpaste History
