टूथपेस्टचा इतिहास काय? सर्वात पहिल्यांदा शोध कुठे आणि कसा लागला? वाचा रोचक गोष्ट...

Mansi Khambe

टूथपेस्ट

तुम्ही कधी विचार केला आहे का की, ज्या टूथपेस्टने तुम्ही तुमच्या दिवसाची सुरुवात करता, तिच्यामागे किती हजारो वर्षांचा इतिहास दडलेला आहे?

Toothpaste History

|

ESakal

क्रीमी पेस्ट

आज आपण जी क्रीमी पेस्ट वापरतो, ती एकेकाळी प्राचीन इजिप्शियन लोकांच्या प्रयोगशाळांमध्ये तयार केली गेली होती. हे तेच लोक आहेत ज्यांनी ममी बनवल्या होत्या.

प्राचीन संस्कृती

त्यासाठी बैलाचे खूर आणि अंड्याची टरफले यांसारखे घटक वापरले गेले होते. प्राचीन संस्कृतींपासून ते आजच्या कोलगेटपर्यंत, दंत स्वच्छतेचा हा प्रवास जितका विलक्षण आहे. तितकाच तो कुतूहलजनकही आहे.

मौखिक स्वच्छता

एकेकाळी केवळ कचरा मानली जाणारी राख कोट्यवधी डॉलर्सच्या मौखिक स्वच्छता उद्योगात रूपांतरित झाली आहे. टूथपेस्टचा इतिहास इ.स.पू. ५००० च्या सुमारास प्राचीन इजिप्तमध्ये सुरू होतो.

हास्य

इजिप्शियन लोक आपल्या दिसण्याबाबत अत्यंत जागरूक होते आणि त्यांना आपल्या अस्वच्छ दातांमुळे आपले हास्य विद्रूप झालेले नको होते.

इजिप्शियन

इंडियाना युनिव्हर्सिटी स्कूल ऑफ डेंटिस्ट्रीने केलेल्या संशोधनानुसार, इजिप्शियन लोकांनी आपले दात स्वच्छ करण्यासाठी एका चूर्णाचा विकास केला होता.

कचरा

विशेष म्हणजे, या चूर्णामध्ये त्यांनी अशा घटकांचा समावेश केला होता, ज्यांना आपण आजच्या काळात 'कचरा' समजून फेकून दिले असते जसे की बैलांच्या खुरांची राख, भाजलेल्या अंड्यांची टरफले आणि 'मिर' नावाचा पदार्थ.

सूत्र

इजिप्शियन लोकांच्या पाठोपाठ, ग्रीक आणि रोमन लोकांनी हे सूत्र अधिक प्रभावी बनवण्याचा प्रयत्न केला. यात घासण्याची क्षमता आणण्यासाठी त्यांनी कुस्करलेली हाडे आणि शिंपल्यांची कवचे यांसारखे घटक समाविष्ट केले.

आधुनिक टूथपेस्ट

तोंडाची दुर्गंधी दूर करण्यासाठी रोमन लोकांनी या मिश्रणात काही विशिष्ट औषधी वनस्पतींचीही भर घातली. हे मिश्रण आधुनिक टूथपेस्टशी फारसे मिळतेजुळते नव्हते.

पावडर

उलट, ती एक भरड पावडर होती, जी दातांवरील डाग किंवा काळसरपणा काढण्यासाठी बोटांनी किंवा कापडाच्या साहाय्याने दातांवर घासली जात असे.

पाककृती

शतकानुशतके लोटल्यानंतरही आधुनिक टूथपेस्टचे व्यावसायिक उत्पादन सुरू होण्यापूर्वी लोक ती आपल्या स्वतःच्या घरीच तयार करत असत. The Practical Housewife सारख्या जुन्या पुस्तकांमध्ये टूथपेस्ट बनवण्याच्या अनेक विचित्र पाककृती आढळतात.

झाडाची साल

त्या काळात, कोळशाची पूड, खडू, लॅव्हेंडर तेल आणि 'पेरुव्हियन बार्क' (झाडाची साल) यांचे मिश्रण करून दात स्वच्छ करण्याची साधने तयार केली जात असत.

दात

१८ व्या शतकातील अमेरिका आणि ब्रिटनमध्ये, भाजलेल्या टोस्टच्या तुकड्यांनी दात स्वच्छ करण्याची एक प्रथाही अस्तित्वात होती जी आजच्या काळातील लोकांना ऐकताना अत्यंत विचित्र वाटते.

