समुद्रात नेटवर्क नसतानाही कोळी बांधव कसे संपर्कात राहतात?

कोळी बांधव मासेमारीसाठी समुद्रात जातात, पण दूर समुद्रात गेल्यानंतरही ते संपर्कात कसे राहतात? तुम्हाला माहिती आहे का?
समुद्रात मोबाईल नेटवर्क नसतानादेखील मासेमारी करणारे कोळी बांधव ISRO मुळे संपर्कात राहतात.
२० मीटर लांबीपर्यंतच्या बोटींमध्ये एक ट्रान्सपॉन्डर बसवला असतो. जो नभमित्र अॅपशी जोडलेला असतो.
नक्षमित्र प्रणालीमुळे मासेमारी करणारे कोळी नियंत्रण केंद्रांच्या संपर्कात राहतात.
मराठीत अपलब्ध असणाऱ्या या अॅप द्वारे बोटीचे जीपीएस लोकेशन आणि प्रवास मार्गदेखील पाहता येतो.
या अॅपवर एसओएस फिचर असल्यामुळे बोट वादळात अडकल्यास किंवा कुठल्याही आपत्तीत असल्यास सिग्नल देऊन मदद मागवली जाऊ शकते.
इतकच नाही तर चुकून सीमा ओलांडून जाणाऱ्या बोटींनादेखील हा नभमित्र त्वरीत सतर्कतेचा इशारा देतो.
ही प्रणाली नेमकी कशी वापरली जाते, हे वरील क्यूआर कोड स्कॅन करून जाणून घेऊ शकता. ( फोटो आणि माहिती स्त्रोत - PIB mumbai )
