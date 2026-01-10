शिवरायांचा असा किल्ला जिथे फोन अन् कॅमेरा नेण्यावर आहे बंदी

Shubham Banubakode

इतिहासाची साक्ष

महाराष्ट्रात छत्रपती शिवाजी महाराजांचे किल्ले आजही त्यांच्या इतिहासाची साक्ष देत आहेत.

कॅमेरा नेण्यावर बंदी

पण शिवरायांचा असा एक किल्ला आहे, जिथे फोन आणि कॅमेरा नेण्यावर बंदी आहे.

किल्ला कोणता?

हे ऐकून तुम्हाला आश्चर्य वाटेल, पण हे खरं आहे. हा किल्ला म्हणजे आपल्या सगळ्यांना परिचित असलेला पुरंदर किल्ला आहे.

पुरंदरचा तह

हाच तो किल्ला आहे, जिथे पुरंदरचा तह झाला होता. महाराजांनी २३ किल्ले औरंगजेबाला दिले होते.Purandar Fort Facts

संभाजी महाराजांचं जन्मस्थान

याच किल्यावर आपल्या छत्रपती संभाजी महाराजांचाही जन्म झाला होता. इथे त्यांच्या नावाने एक सभागृह देखील आहे.

सैन्याचं ट्रेनिंग सेंटर

या किल्ल्यावर भारतीय सैन्याचं ट्रेनिंग सेंटर आहेत. त्यामुळे इथे मोठ्या प्रमाणात सैन्याचं जवान दिसतात.

बंदी मागचं कारण

या कारणामुळे मुख्य किल्ल्याच्यावरच्या बाजुला फोन किंवा कॅमेरा नेण्यावर बंदी आहे.

स्वच्छता आणि शांतता

हा किल्ला स्वच्छ असून इथे मन प्रसन्न करणारी शांतता आहे.

