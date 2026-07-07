मुसळधार पावसानंतर भंडारदरा आणि निलवंडे धरण किती भरलं? पाहा अपडेट

Vinod Dengale

मुसळधार पाऊस

गेल्या 3-4 दिवसांपासून सुरू असलेल्या मुसळधार पावसामुळे राज्यातील अनेक धरणांत पाणीसाठा वाढला आहे.

Rain in maharashtra

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भंडारदरा

अहिल्यानगर जिल्ह्यातील भंडारदरा धरणातही मुसळधार पावसाने पाणीसाठा वाढला आहे.

Bhandradara

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मोठा पाऊस

मागच्या 24 तासांत भंडारदरा धरणाच्या परिसरात तब्बल 300 मिलीमीटरपेक्षा जास्त पावसाची नोंद झाली आहे.

Heavy Rain

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रतनवाडी

घाटमाथ्यावरील घाटघर आणि रतनवाडी भागात ढगफुटीसारखा पाऊस झाल्याने नदी-नाल्यांना पुर आला.

Ratangadh

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41 टक्के

कालच्या पावसानंतर 7 जुलै रोजी सकाळी धरण 41 टक्के (4532 दलघफू म्हणजेच 4.5 टीएमसी) इतके भरले आहे.

Today Bhandaradara Update

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निम्मे भरणार

पावसाचा जोर कायम राहिल्यास मंगळवारी संध्याकाळपर्यंत धरण निम्मे भरले जाईल असे सांगितले जात आहे.

Bhandardara Level

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निलवंडे

दरम्यान निलवंडे धरणात धरणात काल सायंकाळी 1.6 टीएमसी म्हणजेच 20टक्के पाणीसाठा झाला होता. मात्र आज या धरणात पाण्याची आवक वाढणार आहे.

Nilvande Dam

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पर्यटकांना बंदी

भंडारदरा भागात मुसळधार पाऊस पडल्याने कळसूबाई शिखर, सांदन व्हॅली, रतनवाडी आणि या भागातील गडकिल्ल्यांवर पर्यटकांना जाण्यास पूर्णपणे बंदी घालण्यात आली

Tourist Restriction

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पुण्यात कोणत्या धरणात किती पाणीसाठा? खडकवासला किती भरलं?

Pune Dam Water Storage

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