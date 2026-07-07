पुण्यात कोणत्या धरणात किती पाणीसाठा? खडकवासला किती भरलं?

Apurva Kulkarni
पुण्याच्या धरणांतील पाण्यासाठीत लक्षणीय वाढ झाल्याचं पहायला मिळतय.
Pune Dam Water Storage
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२४ तासामध्ये दोन महिने पुरेल इतकं पाणी वाढलं आहे.
Pune Dam Water Storage
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पुण्याच्या धरणांमध्ये सध्या १०.६८ टीएमसी इतका पाणीसाठा आहे.
Pune Dam Water Storage
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तर पुण्याच्या धरणातील पाणीसाठा ३६.६३ टक्के इतका आहे.
Pune Dam Water Storage
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पुण्याच्या खडकवासला धरणात सध्या ६३ टक्के इतका पाणीसाठा आहे. म्हणजे सध्या 1.24 TMC इतकं पाणी आहे.
Khadakwasl dam Storage
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पानशेत धरणामध्ये ४२ टक्के म्हणजेच सध्या 4.20 TMC इतका पाणीसाठा आहे.
Panshet dam water level
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वरसगाव धरणात ३६ टक्के पाणी आहे. म्हणजेच 4.62 TMC इतका पाणीसाठा आहे.
Varasgaon dam
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तर टेमघरच्या धरणात १७ टक्के म्हणजेच 0.62 इतका टीएमसी पाणीसाठा आहे.
Temghar dam Level
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pune rain
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