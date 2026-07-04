25 वर्षांपूर्वी गदर चित्रपटाचं शूटिंग कसं झालेलं? सेटवरची खरी मज्जा, पाहा 10 अगदी जूने फोटो

Saisimran Ghashi

'गदर: एक प्रेम कथा'

'गदर: एक प्रेम कथा' या ऐतिहासिक ब्लॉकबस्टर चित्रपटाला २५ वर्षे पूर्ण झालीत

How Gadar Ek Prem Katha Was Shot: Real Stories from 25 Years Ago

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सेटवरची खरी मज्जा

पण तुम्हाला माहितीये का या चित्रपटाच्या सेटवरची खरी मज्जा कशी होती?

Sunny Deol and Ameesha Patel On the Sets of Gadar

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कपिल शर्माला घालवले

दिग्दर्शकाच्या सूचनेविरुद्ध दोनदा ट्रेनपुढे पळाल्याने कपिल शर्माला सेटवरून घालवण्यात आले होते.

Vintage Photos of Gadar Shooting

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लखनऊ बनले लाहोर

पाकिस्तानात शूटिंग अशक्य असल्याने लखनऊमध्ये साईनबोर्ड लावून हुबेहूब लाहोर तयार केले.

Gadar: Ek Prem Katha shooting sets 25 years ago

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५०० मुलींमधून निवड

सकिनाच्या भूमिकेसाठी तब्बल ५०० मुलींच्या ऑडिशन्सनंतर अमिषा पटेलची निवड झाली.

Gadar movie bts photos

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हँडपंपसाठी मेकॅनिकल रिग

सनी देओलला पंप सहज उपटता यावा म्हणून जमिनीखाली मशीन बसवली होती.

Gadar: Ek Prem Katha handpump scene

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ट्रेनला फासली माती

नव्या ट्रेनला ऐतिहासिक लूक देण्यासाठी आर्ट टीमने डब्यांना माती लावली होती.

Gadar: Ek Prem Katha last scene

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स्वतः केले जीवघेणे स्टंट्स

सनी देओलने डमीशिवाय चालत्या ट्रेनच्या छतावर फायटिंग सीन्स स्वतः केले होते.

Gadar: Ek Prem Katha pakistan shooting

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रोज भाजलेले शेंगदाणे खाल्ल्यास शरीराला कोणते 10 फायदे होतात?

Top Health Benefits of Eating Roasted Peanuts Daily

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