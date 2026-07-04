25 वर्षांपूर्वी गदर चित्रपटाचं शूटिंग कसं झालेलं? सेटवरची खरी मज्जा, पाहा 10 अगदी जूने फोटो

Saisimran Ghashi
'गदर: एक प्रेम कथा' या ऐतिहासिक ब्लॉकबस्टर चित्रपटाला २५ वर्षे पूर्ण झालीत
How Gadar Ek Prem Katha Was Shot: Real Stories from 25 Years Ago
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पण तुम्हाला माहितीये का या चित्रपटाच्या सेटवरची खरी मज्जा कशी होती?
Sunny Deol and Ameesha Patel On the Sets of Gadar
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दिग्दर्शकाच्या सूचनेविरुद्ध दोनदा ट्रेनपुढे पळाल्याने कपिल शर्माला सेटवरून घालवण्यात आले होते.
Vintage Photos of Gadar Shooting
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पाकिस्तानात शूटिंग अशक्य असल्याने लखनऊमध्ये साईनबोर्ड लावून हुबेहूब लाहोर तयार केले.
Gadar: Ek Prem Katha shooting sets 25 years ago
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सकिनाच्या भूमिकेसाठी तब्बल ५०० मुलींच्या ऑडिशन्सनंतर अमिषा पटेलची निवड झाली.
Gadar movie bts photos
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सनी देओलला पंप सहज उपटता यावा म्हणून जमिनीखाली मशीन बसवली होती.
Gadar: Ek Prem Katha handpump scene
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नव्या ट्रेनला ऐतिहासिक लूक देण्यासाठी आर्ट टीमने डब्यांना माती लावली होती.
Gadar: Ek Prem Katha last scene
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सनी देओलने डमीशिवाय चालत्या ट्रेनच्या छतावर फायटिंग सीन्स स्वतः केले होते.
Gadar: Ek Prem Katha pakistan shooting
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