रोज भाजलेले शेंगदाणे खाल्ल्यास शरीराला कोणते 10 फायदे होतात?

Saisimran Ghashi

भाजलेले शेंगदाणे

रोज भाजलेले शेंगदाणे खाल्ल्याने शरीराला अनेक आश्चर्यकारक फायदे मिळतात

Nutritional Profile of Roasted Peanuts

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स्मरणशक्तीमध्ये वाढ

यातील 'व्हिटॅमिन B3' आणि 'रेझवेराट्रोल' मेंदूच्या पेशींना सक्रिय ठेवून स्मरणशक्ती तीक्ष्ण करतात.

Massive Boost to Memory

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हृदयाचे आजार

शेंगदाण्यातील मोनोअनसॅच्युरेटेड फॅट्स शरीरातील घातक कोलेस्टेरॉल कमी करून हृदय निरोगी ठेवतात.

Solid Protection for the Heart

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हाडांना मजबुती

यामध्ये असलेले कॅल्शियम आणि मॅग्नेशियम हाडांची घनता वाढवून सांधेदुखीचा त्रास दूर ठेवतात.

Impenetrable Bone Strength

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चयापचय क्रिया

यातील भरपूर फायबर आणि प्रोटीनमुळे पचनक्रिया सुधारते आणि वजन नियंत्रणात राहण्यास मदत होते.

Accelerated Metabolic Rate

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रक्ताची कमतरता

लोहाचे (Iron) प्रमाण उत्तम असल्याने रोज शेंगदाणे खाल्ल्याने शरीरात नवीन रक्त तयार होते.

Erasing Blood Deficiency

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त्वचेवर तजेलदारपणा

यातील 'व्हिटॅमिन ई' आणि अँटी-ऑक्सिडंट्स वाढते वय लपवून त्वचेला चमकदार व तरुण ठेवतात.

Natural Radiant Glow on Skin

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दिवसभर ऊर्जा

कर्बोदके आणि चांगल्या फॅट्सचा हा उत्तम स्रोत असल्याने शरीराला थकवा जाणवू देत नाही.

All-Day Sustained Energy

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रक्तातील साखर

शेंगदाण्याचा ग्लायसेमिक इंडेक्स खूप कमी असल्याने ते मधुमेहाच्या रुग्णांसाठी सर्वोत्तम मानले जातात.

Controlled Blood Sugar Levels

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