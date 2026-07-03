रोज भाजलेले शेंगदाणे खाल्ल्यास शरीराला कोणते 10 फायदे होतात?

Saisimran Ghashi
रोज भाजलेले शेंगदाणे खाल्ल्याने शरीराला अनेक आश्चर्यकारक फायदे मिळतात
Nutritional Profile of Roasted Peanuts
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यातील 'व्हिटॅमिन B3' आणि 'रेझवेराट्रोल' मेंदूच्या पेशींना सक्रिय ठेवून स्मरणशक्ती तीक्ष्ण करतात.
Massive Boost to Memory
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शेंगदाण्यातील मोनोअनसॅच्युरेटेड फॅट्स शरीरातील घातक कोलेस्टेरॉल कमी करून हृदय निरोगी ठेवतात.
Solid Protection for the Heart
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यामध्ये असलेले कॅल्शियम आणि मॅग्नेशियम हाडांची घनता वाढवून सांधेदुखीचा त्रास दूर ठेवतात.
Impenetrable Bone Strength
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यातील भरपूर फायबर आणि प्रोटीनमुळे पचनक्रिया सुधारते आणि वजन नियंत्रणात राहण्यास मदत होते.
Accelerated Metabolic Rate
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लोहाचे (Iron) प्रमाण उत्तम असल्याने रोज शेंगदाणे खाल्ल्याने शरीरात नवीन रक्त तयार होते.
Erasing Blood Deficiency
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यातील 'व्हिटॅमिन ई' आणि अँटी-ऑक्सिडंट्स वाढते वय लपवून त्वचेला चमकदार व तरुण ठेवतात.
Natural Radiant Glow on Skin
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कर्बोदके आणि चांगल्या फॅट्सचा हा उत्तम स्रोत असल्याने शरीराला थकवा जाणवू देत नाही.
All-Day Sustained Energy
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शेंगदाण्याचा ग्लायसेमिक इंडेक्स खूप कमी असल्याने ते मधुमेहाच्या रुग्णांसाठी सर्वोत्तम मानले जातात.
Controlled Blood Sugar Levels
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