अंतराळातून रात्री भारत कसा दिसतो? मुंबईसह शहरांचे दृश्य पाहून व्हाल थक्क!

Sandip Kapde
अंतराळातून रात्री भारताकडे पाहिल्यास शहरांचे, गावांचे आणि औद्योगिक भागांचे दिवे चमकताना दिसतात, ज्यामुळे देशाचे दृश्य अत्यंत आकर्षक दिसते.
India shines brightly at night from space, revealing glowing cities, coastlines, and networks of lights.
esakal
मुंबई, दिल्ली, बंगळुरू आणि हैदराबाद यांसारख्या मोठ्या शहरांमध्ये रात्री मोठ्या प्रमाणात कृत्रिम प्रकाश दिसतो.
India shines brightly at night from space, revealing glowing cities, coastlines, and networks of lights.
esakal
मुंबईची किनारपट्टी, दाट लोकवस्ती आणि रस्त्यांवरील दिव्यांमुळे हे शहर अंतराळातून प्रकाशाच्या जाळ्यासारखे दिसू शकते.
India shines brightly at night from space, revealing glowing cities, coastlines, and networks of lights.
esakal
गंगा आणि ब्रह्मपुत्रा यांसारख्या नद्यांचे प्रवाह रात्री थेट प्रकाशमान दिसत नाहीत; मात्र त्यांच्या आसपासच्या वस्तींच्या प्रकाशातून काही भागांची रचना लक्षात येऊ शकते.
India shines brightly at night from space, revealing glowing cities, coastlines, and networks of lights.
esakal
भारताच्या पश्चिम आणि पूर्व किनारपट्ट्यांवरील शहरांमधील दिवे अंतराळातून लांब पसरलेल्या प्रकाशरेषांसारखे दिसू शकतात.
India shines brightly at night from space, revealing glowing cities, coastlines, and networks of lights.
esakal
ग्रामीण भागात शहरांच्या तुलनेत दिवे कमी असल्यामुळे काही प्रदेश अंतराळातून तुलनेने अंधुक दिसतात.
India shines brightly at night from space, revealing glowing cities, coastlines, and networks of lights.
esakal
शेतीचे विस्तीर्ण प्रदेश आणि जंगलांचे भाग रात्री कमी प्रकाशमान दिसतात, कारण तेथे मानवनिर्मित दिव्यांची संख्या तुलनेने कमी असते.
India shines brightly at night from space, revealing glowing cities, coastlines, and networks of lights.
esakal
आंतरराष्ट्रीय अंतराळ स्थानकावरील अंतराळवीर आणि पृथ्वी निरीक्षण करणारे उपग्रह रात्रीच्या भारताची छायाचित्रे टिपू शकतात.
India shines brightly at night from space, revealing glowing cities, coastlines, and networks of lights.
esakal
रात्रीच्या प्रकाशाच्या उपग्रह प्रतिमांचा उपयोग शहरांचा विस्तार, लोकवस्ती, वीजवापर आणि मानवी क्रियाकलापांचा अभ्यास करण्यासाठी केला जातो.
India shines brightly at night from space, revealing glowing cities, coastlines, and networks of lights.
esakal
अंतराळातून दिसणारे भारताचे रात्रीचे दृश्य केवळ सुंदर नसते, तर देशातील शहरीकरण आणि मानवी वस्तीचे वितरण समजून घेण्यासाठीही महत्त्वाचे ठरते.
India shines brightly at night from space, revealing glowing cities, coastlines, and networks of lights.
esakal
Ancient Mars may have once had vast oceans, rivers, and lakes, revealing clues about the Red Planet’s watery past
esakal