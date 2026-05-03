शक्ती ते शिवालिक! होर्मृजमधून इंधन घेऊन येणाऱ्या जहाजांना नावं कशी दिली जातात?

Shubham Banubakode

नावं कशी देतात?

भारताचं एलपीजी टँकर ‘सर्व शक्ती’ने होर्मुज सामुद्रधुनी पार केली. पण जहाजांची नावे कशी ठेवली जातात? तुम्हाला माहिती आहे का?

नावांमागचा विचार

जहाजांची नावे सहज ठेवली जात नाहीत. ती देशाची ओळख, संस्कृती आणि ताकद दर्शवतात.

‘सर्व शक्ती’चा अर्थ

‘सर्व शक्ती’ हे नाव आत्मनिर्भरता आणि सामर्थ्याचे प्रतीक आहे.

‘शिवालिक’

‘शिवालिक’ हे नाव हिमालयातील पर्वतरांगांवरून घेतले गेले आहे.

नाव कोण देतं?

Shipping Corporation of India सारख्या संस्था जहाजांना एक ठराविक थीमनुसार नावे देतात.

सांस्कृतिक छाप

भारतीय जहाजांच्या नावांत ‘शक्ती’, ‘देवी’, ‘जग’ असे शब्द वारंवार दिसतात.

कायदेशीर प्रक्रिया

नाव मंजूर करण्यासाठी Directorate General of Shipping कडे प्रस्ताव पाठवावा लागतो.

नामकरण

नाव ठरल्यानंतर जहाजावर ते कोरले जाते. भारतात शुभारंभासाठी नारळ फोडण्याची परंपरा पाळली जाते.

