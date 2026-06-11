150 वर्षांपूर्वी भारतातले लग्न कसे असायचे? पाहा थक्क करणारे 10 फोटो

Saisimran Ghashi
त्या काळात मुला-मुलींचे विवाह अगदी लहान वयात म्हणजेच बालपणीच लावून दिले जात असत.
child marriage photos 150 years old
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साधारण १८७०-१८८० चा काळ भारतातील लग्नसोहळ्यांचे स्वरूप आजच्यापेक्षा खूप वेगळे, साधे आणि कठोर परंपरांनी बांधलेले असायचे.
1870 indian marriages
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लग्न ठरवण्याचे सर्व अधिकार फक्त कुटुंबातील ज्येष्ठ व्यक्तींकडे असायचे आणि मुला-मुलींची संमती घेतली जात नसे.
150 year old marriage tradition
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लग्नासाठी दोन्हीकडील मुला-मुलींची पत्रिका आणि कुंडली मिळणे अत्यंत अनिवार्य मानले जाई.
Rare Photos of 18th Century Indian Marriages
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आजच्यासारखे भव्य लॉन्स किंवा हॉल्स नसायचे, तर सर्व लग्नसोहळे घराच्या अंगणात किंवा मांडवात पार पडायचे.
esakal
वधू-वर आणि वऱ्हाडी मंडळी पूर्णपणे हाताने विणलेले पारंपरिक सुती किंवा भरजरी रेशमी पोषाख परिधान करत.
150 years old indian wedding costume
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लग्नात वधूपक्षाकडून वरपक्षाला हुंडा देण्याची अनिष्ट प्रथा आणि सोन्या-चांदीच्या पारंपरिक दागिन्यांची देवाणघेवाण मोठ्या प्रमाणावर व्हायची.
Victorian Era Indian Wedding
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लग्नासाठी वऱ्हाड आणि नवरदेव बैलगाडी, घोडा किंवा पालखीमधून प्रवास करून विवाहस्थळी पोहोचत असत.
150 years old maharashtra traditional wedding
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लग्नात सनई-चौघडा, ढोलकी आणि पारंपरिक लोकगीतांचे थेट सादरीकरण मनोरंजनासाठी केले जाई.
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sarasbaug 150 years old photos
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