कॅमेऱ्यामागे नेमकं काय होतं? बॉलिवूडमध्ये इंटिमेट सीन कसे शूट होतात?

Sandip Kapde

दीपिका पादुकोण

दीपिका पादुकोण, सिद्धांत चतुर्वेदी, अनन्या पांडे यांचा 'गहराइयां' हा सिनेमा त्यातील बोल्ड सीन आणि हटके स्टोरीलाइनमुळे चर्चेत होता

क्रेडिट प्लेट

बहुतेक वेळा आपण पाहतो की सिनेमाच्या शेवटी एक क्रेडिट प्लेट येते, ज्यावर कोणी कोणती जबाबदारी सिनेमा संदर्भात पार पाडली त्यांची नावं असतात.

गहराइयां

पण 'गहराइयां' या सिनेमाच्या त्या क्रेडिट प्लेटवर एक नवी क्रेडिट लाइन निदर्शनास आली, ज्याची चर्चा सुरू झाली आहे.

दिग्दर्शक

सिनेमाचं दिग्दर्शन दिग्दर्शक करतो हे सर्वप्रचलित आहे, पण 'गहराइयां' मुळे एक नवीन गोष्ट समोर आली आहे की सिनेमातील सेक्स-न्यूड सीन हे दिग्दर्शक दिग्दर्शित करीत नाहीत

'इंटिमसी डायरेक्टर

तर ती जबाबदारी एका वेगळ्या व्यक्तीकडे असते - 'इंटिमसी डायरेक्टर'कडे.

सिनेसृष्टीत प्रचलित

ही पोस्ट काही वर्षांपासून सिनेसृष्टीत प्रचलित आहे. 'गहराइयां' सिनेमातले सीन पाहता अर्धा अधिक सिनेमा या इंटिमसी डायरेक्टरनेच शूट केला

सिनेमा

म्हणूनच त्याला सिनेमाच्या क्रेडिट प्लेटवर स्थान देणं भागच होतं.

असीम छाबरा

असीम छाबरा यांनी यापूर्वी ट्वीट करीत याकडे सगळ्यांचं लक्ष वेधलं होतं.

प्रियंका चोप्रा

त्यांनी इरफान, शशी कपूर, प्रियंका चोप्रा सारख्या सेलिब्रिटींची बायोग्राफी लिहिली आहे.

गहराइयां

त्यांनी 'गहराइयां' सिनेमाची क्रेडिट प्लेट शेअर करत म्हटलं आहे, "मी कदाचित चुकीचा असू शकेन, पण भारतीय सिनेमात याआधी इंटिमसी डायरेक्टरसाठी क्रेडिट देताना पाहिलं आहे का?"

इंटिमसी

खरंतर कलाकारांना सेक्स अथवा न्यूड सीन करणं अनेकदा कठीण जातं. बऱ्याचदा त्यांच्यात तो कम्फर्ट निर्माण करण्याची जबाबदारी इंटिमसी दिग्दर्शकावर येते.

सेक्स सीन

त्याला एखाद्या सेक्स सीनसाठी दोन्ही कलाकारांच्या वजनाचा विचार करून सगळं नियोजन करावं लागतं.

इंटिमसी दिग्दर्शक

त्यामुळे कोणत्याही अडचणीशिवाय ते सीन शूट करणं यासाठी इंटिमसी दिग्दर्शकाला खूप अभ्यासपूर्ण सगळं करावं लागतं.

