AQI नेमका कसा मोजतात?

Shubham Banubakode

AQI म्हणजे काय?

AQI म्हणजे हवेची गुणवत्ता मोजण्याचा निर्देशांक. याच्या मदतीने हवा किती स्वच्छ किंवा प्रदूषित आहे, हे एका आकड्यात समजतं.

Air Quality Index

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esakal

आठ प्रदूषकांची तपासणी

AQI मोजताना PM2.5, PM10, ओझोन, कार्बन मोनॉक्साइड, नायट्रोजन डायऑक्साइड यांसह आठ प्रदूषकांचं प्रमाण तपासलं जातं.

Air Quality Index

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esakal

यंत्रांद्वारे नोंद

शहरातील वेगवेगळ्या निरीक्षण केंद्रांवर खास उपकरणं बसवलेली असतात. त्यांच्या मदतीने हवेतल्या प्रदूषकांचं प्रमाण मोजलं जातं.

Air Quality Index

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esakal

स्वतंत्र हिशेब

हवेतल्या प्रत्येक प्रदूषकासाठी स्वतंत्र सब-इंडेक्स काढला जातो. त्यासाठी मोजलेलं प्रमाण आणि ठरवलेल्या मर्यादा विचारात घेतल्या जातात.

Air Quality Index

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esakal

ठरावीक वेळेची माहिती

AQI मोजण्यासाठी काही प्रदूषकांची २४ तासांची, तर काहींची आठ तासांची सरासरी घेतली जाते. किमान १६ तासांची माहिती आवश्यक असते.

Air Quality Index

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esakal

AQI कसा ठरतो

सर्व प्रदूषकांचे स्वतंत्र आकडे काढल्यानंतर त्यांची तुलना होते. यापैकी सर्वाधिक सब-इंडेक्स असलेला आकडा अंतिम AQI ठरतो.

Air Quality Index

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esakal

AQI चे सहा स्तर

हवेची गुणवत्ता सहा गटांत विभागली जाते. ० ते ५० चांगली, तर ४०१ ते ५०० गंभीर प्रदूषणाची पातळी दर्शवते.

Air Quality Index

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esakal

आवश्यक माहिती

AQI काढण्यासाठी किमान तीन प्रदूषकांची माहिती लागते. त्यापैकी एक PM2.5 किंवा PM10 असणं आवश्यक आहे.

Air Quality Index

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esakal

गव्हाच्या पिठाला एक्सपायरी असते का?

Does Wheat Flour Expire

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esakal

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