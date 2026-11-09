गव्हाच्या पिठाला एक्सपायरी असते का?

Shubham Banubakode
गव्हाचं पीठ किती काळ चांगलं राहील, हे त्याचा प्रकार आणि साठवण्याच्या पद्धतीवर अवलंबून असतं.
Does Wheat Flour Expire
esakal
पीठ नेहमी स्वच्छ, कोरड्या आणि हवाबंद डब्यात ठेवा. यामुळे पिठात ओलावा जाण्याचा धोका कमी होतो.
Does Wheat Flour Expire
esakal
गॅस, ओव्हन किंवा थेट सूर्यप्रकाशाजवळ पिठाचा डबा ठेवू नका. थंड आणि कोरडी जागा निवडा.
Does Wheat Flour Expire
esakal
पिठात ओलावा गेल्यास किडे किंवा बुरशी लागण्याची शक्यता असते. त्यामुळे डबा पूर्णपणे कोरडा असल्याची खात्री करा.
Does Wheat Flour Expire
esakal
पिठातून शिळा किंवा विचित्र वास येत असेल तर ते वापरू नका. हा पीठ खराब झाल्याचा संकेत असू शकतो.
Does Wheat Flour Expire
esakal
पिठाचा रंग बदलला असेल किंवा त्यात किडे दिसत असतील तर ते फेकून द्या. वापरण्याचा धोका घेऊ नका.
Does Wheat Flour Expire
esakal
उन्हाळ्यात पीठ लवकर खराब होऊ नये म्हणून ते फ्रिजमध्ये ठेवू शकता. मात्र, हवाबंद डब्याचा वापर नक्की करा.
Does Wheat Flour Expire
esakal
संपूर्ण गव्हाच्या पिठात नैसर्गिक तेल असल्याने ते लवकर खराब होऊ शकतं. पॅकेटवरील बेस्ट बिफोर तारीख तपासा.
Does Wheat Flour Expire
esakal
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