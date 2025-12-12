तुरुंगात जन्मलेल्या बाळाचे संगोपन कसे केले जाते, तुरुंगातील पाळणाघर कसे असते?

Mansi Khambe

मुलांचे संगोपन

तुरुंगात जन्म देण्याच्या प्रकरणामुळे पुन्हा एकदा तुरुंगात जन्मलेल्या मुलांचे संगोपन कसे केले जाते हा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.

महिला कैदी

भारतातील बहुतेक तुरुंगांमध्ये, प्रसूती आता थेट तुरुंगातच केल्या जात नाहीत. खरं तर, गरोदरपणाच्या शेवटच्या टप्प्यात महिला कैद्यांना रुग्णालयात नेले जाते.

महिला वॉर्ड

प्रसूतीनंतर काही आठवड्यांनी आई आणि मुलाला तुरुंगात परत आणले जाते. महिला वॉर्डमध्ये ठेवले जाते.

लहान मूल

शिवाय जर एखाद्या महिला कैद्याला आधीच लहान मूल असेल तर ती सहा वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या मुलाला तुरुंगात तिच्यासोबत ठेवू शकते.

मंडोली तुरुंग

अशा मुलांना आईच्या कोठडीत किंवा महिला वॉर्डच्या वेगळ्या विभागात ठेवले जाते. दिल्लीच्या तिहार आणि मंडोली तुरुंगांमध्येही सध्या सहा वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या अनेक मुलांना ठेवण्यात आले आहे.

पाळणाघरे

या मुलांना दैनंदिन काळजी, वैद्यकीय सेवा आणि शिक्षण मिळते . बहुतेक मोठ्या तुरुंगांमध्ये मुलांसाठी पाळणाघरे चालवली जातात. ज्यात पूर्व- प्राथमिक शिक्षण दिले जाते.

सामान्य विकास

मुले त्यांचा सामान्य विकास सुनिश्चित करण्यासाठी खेळ, चित्रकला आणि संगीत यासारख्या क्रियाकलापांमध्ये भाग घेतात. अनेक स्वयंसेवी संस्था पाळणाघरांसाठी शिक्षकांची व्यवस्था करतात .

जबाबदारी

कधीकधी, सुशिक्षित महिला कैद्यांना देखील प्रशिक्षित केले जाते. ही जबाबदारी सोपवली जाते.

लसीकरण

शिवाय, तुरुंगातील प्रमाणित लसीकरण केंद्रात मुलांना बीसीजी , पोलिओ , हेपेटायटीस , डीपीटी आणि टिटॅनस सारख्या आवश्यक लसी दिल्या जातात.

वैद्यकीय तपासणी

शिवाय, माता आणि मुले दोघांचीही वेळोवेळी वैद्यकीय तपासणी केली जाते. तुरुंगात जन्मलेल्या किंवा त्यांच्या आईंसोबत राहणाऱ्या मुलांना दररोज दूध आणि फळे दिली जातात.

वाढदिवस

तुरुंगात वाढदिवस साजरे केले जातात. त्यांना खेळणी, कपडे आणि स्वच्छता किट देखील पुरवले जातात . कायद्यानुसार, मूल सहा वर्षांचे होईपर्यंतच तुरुंगात त्याच्या आईसोबत राहू शकते.

नातेवाईकांशी संपर्क

त्यानंतर तुरुंग प्रशासन त्यांच्या नातेवाईकांशी संपर्क साधते. जर कोणतेही नातेवाईक मुलाला दत्तक घेऊ इच्छित नसतील तर त्यांना बाल संगोपन गृह किंवा अनाथाश्रमात पाठवले जाते. जिथे त्यांच्या भविष्यासाठी पुढील व्यवस्था केली जाते.

