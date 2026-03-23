गॅस सिलेंडरची क्षमता कशी ठरवली जाते? ९९ टक्के लोकांनी 'ही' गोष्ट माहिती नाही...

Vrushal Karmarkar
सिलेंडरची क्षमता ठरवताना, केवळ वजनच नव्हे तर कुटुंबाचा सरासरी वापरही विचारात घेतला गेला.
संशोधनात असे आढळून आले की, एका सर्वसाधारण भारतीय कुटुंबासाठी १४.२ किलो गॅस अंदाजे ३० ते ४५ दिवसांसाठी पुरेसा असतो.
हा कालावधी रिफिलिंग चक्रासाठी सर्वात योग्य मानला गेला. जर सिलेंडर लहान असता तर ग्राहकांना वारंवार बुकिंग करावे लागले असते.
जर तो खूप मोठा असता, तर त्याची किंमत आणि वजन दोन्ही सर्वसामान्य व्यक्तीच्या आवाक्याबाहेरचे ठरले असते. त्यामुळे, उपयोगिता आणि सोय यांच्यात हा एक उत्तम समतोल असल्याचे सिद्ध झाले.
हे मानक नवीन नाही, तर अनेक दशकांपासून चालत आलेले आहे. काळानुसार तंत्रज्ञान विकसित झाले आहे आणि सिलेंडरच्या सामग्रीत सुधारणा झाली आहे.
परंतु हे १४.२ किलोचे मानक इतके संतुलित सिद्ध झाले आहे की ते बदलण्याची कधीही गरज भासली नाही.
अभियांत्रिकी दृष्टिकोनातून, या वजनाचे सिलेंडर ट्रकवर चढवणे, गोदामांमध्ये साठवणे आणि घरांपर्यंत पोहोचवणे हे सर्वात किफायतशीर आणि सुरक्षित असल्याचे दिसून आले आहे.
यामुळेच, अनेक बदल होऊनही, भारतातील घरगुती गॅस सिलेंडरसाठीचे १४.२ किलोचे मानक एक अढळ मानक म्हणून कायम आहे.
जरी मुख्य सिलेंडरचे वजन १४.२ किलो असले तरी, बाजारातील बदलत्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी सरकारने ५ किलोचे लहान सिलेंडरदेखील आणले आहेत.
हे प्रामुख्याने एकटे राहणाऱ्या किंवा ज्यांच्या कामासाठी कमी गॅस लागतो, अशा लोकांसाठी आहेत. आजही भारताच्या विशाल लोकसंख्येसाठी १४.२ किलोचा सिलेंडर हाच सर्वात विश्वासार्ह आणि प्रमाणित पर्याय आहे.
सुरक्षितता, अभियांत्रिकी आणि मानवी श्रम यांच्या विलक्षण संतुलनामुळेच इतक्या वर्षांनंतरही हा आकडा कायम राहिला आहे आणि तो आपल्या स्वयंपाकघराचा कणा बनून राहिला आहे.
एलपीजी गॅस सिलेंडर फक्त १४.२ किलोचाच का असतो? त्यापेक्षा कमी किंवा जास्त का नाही? जाणून घ्या...
