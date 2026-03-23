गॅस सिलेंडरची क्षमता कशी ठरवली जाते? ९९ टक्के लोकांनी 'ही' गोष्ट माहिती नाही...

Vrushal Karmarkar

वजन

सिलेंडरची क्षमता ठरवताना, केवळ वजनच नव्हे तर कुटुंबाचा सरासरी वापरही विचारात घेतला गेला.

|

ESakal

भारतीय कुटुंब

संशोधनात असे आढळून आले की, एका सर्वसाधारण भारतीय कुटुंबासाठी १४.२ किलो गॅस अंदाजे ३० ते ४५ दिवसांसाठी पुरेसा असतो.

|

ESakal

रिफिलिंग चक्र

हा कालावधी रिफिलिंग चक्रासाठी सर्वात योग्य मानला गेला. जर सिलेंडर लहान असता तर ग्राहकांना वारंवार बुकिंग करावे लागले असते.

|

ESakal

किंमत

जर तो खूप मोठा असता, तर त्याची किंमत आणि वजन दोन्ही सर्वसामान्य व्यक्तीच्या आवाक्याबाहेरचे ठरले असते. त्यामुळे, उपयोगिता आणि सोय यांच्यात हा एक उत्तम समतोल असल्याचे सिद्ध झाले.

|

ESakal

मानक

हे मानक नवीन नाही, तर अनेक दशकांपासून चालत आलेले आहे. काळानुसार तंत्रज्ञान विकसित झाले आहे आणि सिलेंडरच्या सामग्रीत सुधारणा झाली आहे.

|

ESakal

गरज

परंतु हे १४.२ किलोचे मानक इतके संतुलित सिद्ध झाले आहे की ते बदलण्याची कधीही गरज भासली नाही.

|

ESakal

सुरक्षित

अभियांत्रिकी दृष्टिकोनातून, या वजनाचे सिलेंडर ट्रकवर चढवणे, गोदामांमध्ये साठवणे आणि घरांपर्यंत पोहोचवणे हे सर्वात किफायतशीर आणि सुरक्षित असल्याचे दिसून आले आहे.

|

ESakal

घरगुती गॅस

यामुळेच, अनेक बदल होऊनही, भारतातील घरगुती गॅस सिलेंडरसाठीचे १४.२ किलोचे मानक एक अढळ मानक म्हणून कायम आहे.

|

ESakal

सिलेंडर

जरी मुख्य सिलेंडरचे वजन १४.२ किलो असले तरी, बाजारातील बदलत्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी सरकारने ५ किलोचे लहान सिलेंडरदेखील आणले आहेत.

|

ESakal

विश्वासार्ह

हे प्रामुख्याने एकटे राहणाऱ्या किंवा ज्यांच्या कामासाठी कमी गॅस लागतो, अशा लोकांसाठी आहेत. आजही भारताच्या विशाल लोकसंख्येसाठी १४.२ किलोचा सिलेंडर हाच सर्वात विश्वासार्ह आणि प्रमाणित पर्याय आहे.

|

ESakal

मानवी श्रम

सुरक्षितता, अभियांत्रिकी आणि मानवी श्रम यांच्या विलक्षण संतुलनामुळेच इतक्या वर्षांनंतरही हा आकडा कायम राहिला आहे आणि तो आपल्या स्वयंपाकघराचा कणा बनून राहिला आहे.

|

ESakal

