वीज दर वाढवण्याचा निर्णय कसा घेतला जातो? जाणून घ्या प्रक्रिया...

Mansi Khambe
वाढती वीज बिले ही घरे, व्यवसाय आणि उद्योगांसाठी एक मोठी चिंतेची बाब आहे. जेव्हा जेव्हा विजेचे दर वाढतात, तेव्हा ग्राहकांना अनेकदा प्रश्न पडतो की ही दरवाढ कोण ठरवते?
Electricity rate hike process
ESakal
राज्य पातळीवर, वीज दरातील बदलांना मंजुरी देण्याचा अंतिम अधिकार राज्य विद्युत नियामक आयोगाला असतो.
Electricity rate hike process
ESakal
राष्ट्रीय विद्युत क्षेत्राशी संबंधित बाबींमध्ये केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग महत्त्वाची भूमिका बजावतो. सामान्यतः 'डिस्कॉम' म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या वीज वितरण कंपन्या केवळ दर बदलांचे प्रस्ताव देऊ शकतात.
Electricity rate hike process
ESakal
नियामक आयोग अंतिम निर्णय घेण्यापूर्वी या प्रस्तावांची तपासणी करतात. दरवर्षी, वीज वितरण कंपन्या 'एकत्रित महसूल आवश्यकता' नावाचे एक तपशीलवार आर्थिक विवरणपत्र तयार करतात.
Electricity rate hike process
ESakal
या दस्तऐवजात त्यांचा महसूल, परिचालन खर्च, पायाभूत सुविधा खर्च, वीज खरेदी खर्च आणि तोटा याबद्दल माहिती समाविष्ट असते.
Electricity rate hike process
ESakal
या गणनेच्या आधारे, कंपन्या आगामी वर्षासाठी त्यांचे वीज दर बदलण्यासाठी मंजुरी मागू शकतात. जर एखाद्या वीज कंपनीला आपला खर्च लक्षणीयरीत्या वाढल्याचे वाटत असेल.
Electricity rate hike process
ESakal
तर ती नियामक आयोगाकडे दरवाढीसाठी याचिका दाखल करते. या याचिकेत अंदाजित खर्च, अपेक्षित महसूल आणि दरवाढीच्या गरजेमागील कारणे यांचा तपशील असतो.
Electricity rate hike process
ESakal
याचिका दाखल केल्याने मंजुरी मिळेलच याची खात्री नसते. कोणतीही दरवाढ मंजूर करण्यापूर्वी, नियामक आयोग तो प्रस्ताव सार्वजनिक करतो.
Electricity rate hike process
ESakal
ग्राहक, उद्योग संघटना, रहिवासी कल्याण गट आणि इतर हितधारकांना आक्षेप व सूचना सादर करण्याची संधी दिली जाते.
Electricity rate hike process
ESakal
पारदर्शकता वाढवण्यासाठी आणि नागरिकांना प्रस्तावित दरवाढीबद्दल आपली चिंता व्यक्त करण्याची संधी देण्यासाठी सार्वजनिक सुनावण्या आयोजित केल्या जातात.
Electricity rate hike process
ESakal
Punishment for mocking dead body parts
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