मृतदेहाच्या खाजगी अवयवांची थट्टा केल्यास काय शिक्षा होऊ शकते? जाणून घ्या...

Mansi Khambe
कॉमेडियन प्रणित मोरेच्या शोभोवतीचा वाद अधिकच गडद होत चालला आहे. व्हिडिओमुळे सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणावर संताप व्यक्त होत आहे.
Punishment for mocking dead body parts
ESakal
यावेळी, मुंबईच्या किंग एडवर्ड मेमोरियल हॉस्पिटलमधील एमबीबीएसच्या अंतिम वर्षाची विद्यार्थिनी डॉ. सेजल पवार हिच्याशी या वादाचे संबंध आहेत.
Punishment for mocking dead body parts
ESakal
शो दरम्यान, तिने कथितरित्या पुरुषांच्या मृतदेहांच्या खाजगी अवयवांबद्दल आक्षेपार्ह टिप्पणी केली. हा व्हिडिओ वेगाने व्हायरल झाला आणि त्यावर तीव्र टीका झाली.
Punishment for mocking dead body parts
ESakal
यानंतर महाराष्ट्र सायबर पोलिसांनी सेजल पवार आणि प्रणित मोरेच्या विरोधात एफआयआर दाखल केला आहे. या शोमध्ये सहभागी असलेल्या व्यक्तींविरुद्ध कायदेशीर कारवाई सुरू केली आहे.
Punishment for mocking dead body parts
ESakal
वैद्यकीय शिक्षण आणि प्रशिक्षणासाठी वापरल्या जाणाऱ्या मृतदेहांबद्दल कथितपणे केलेल्या टिप्पणीशी ही तक्रार संबंधित आहे. या प्रकरणाने लक्ष वेधले आहे.
Punishment for mocking dead body parts
ESakal
कारण मृतदेह हे वैद्यकीय शिक्षणाचा एक अविभाज्य भाग मानले जातात. वैद्यकीय संस्था सामान्यतः शैक्षणिक हेतूंसाठी वापरल्या जाणाऱ्या मानवी अवशेषांप्रति प्रतिष्ठा आणि आदर राखण्याच्या महत्त्वावर भर देतात.
Punishment for mocking dead body parts
ESakal
भारतीय दंड संहिता आणि माहिती तंत्रज्ञान कायद्याच्या संबंधित कलमांनुसार गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. तपास आणि न्यायालयीन कार्यवाहीच्या निष्कर्षावर अवलंबून अनेक कायदेशीर परिणाम उद्भवू शकतात.
Punishment for mocking dead body parts
ESakal
भारतीय कायदा मृत व्यक्तीच्या प्रतिष्ठेचे रक्षण करण्याची गरज ओळखतो. सार्वजनिकरित्या मृतदेहाचा अपमान करणे किंवा त्याबद्दल अपमानजनक टिप्पणी करणे, यामुळे कायदेशीर कारवाई होऊ शकते.
Punishment for mocking dead body parts
ESakal
लागू असलेल्या तरतुदींनुसार दोषी आढळल्यास, शिक्षेमध्ये एक ते तीन वर्षांचा तुरुंगवास, दंड किंवा दोन्ही शिक्षांचा समावेश असू शकतो.
Punishment for mocking dead body parts
ESakal
या टिप्पण्या डिजिटल प्लॅटफॉर्म आणि सोशल मीडियाद्वारे कथितरित्या प्रसारित केल्या गेल्यामुळे, माहिती तंत्रज्ञान कायद्यातील तरतुदी देखील लागू होऊ शकतात.
Punishment for mocking dead body parts
ESakal
कलम ६७ नुसार, पहिल्यांदा गुन्हा करणाऱ्याला तीन वर्षांपर्यंत तुरुंगवास आणि ५,००,००० रुपयांपर्यंत दंडाची शिक्षा होऊ शकते. दुसऱ्यांदा दोषी ठरल्यास ही शिक्षा पाच वर्षांपर्यंत तुरुंगवास आणि १० लाख रुपयांपर्यंत दंडापर्यंत वाढते.
Punishment for mocking dead body parts
ESakal
Cricket bat manufacturing
ESakal