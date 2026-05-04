कोणत्या जागांसाठी किती फेऱ्यांमध्ये मतमोजणी होणार हे कसे निश्चित केले जाते? जाणून घ्या नियम...

Mansi Khambe
निवडणुकीसाठी मतमोजणीच्या किती फेऱ्या होतात, हे कोण आणि कसे ठरवते, हा प्रश्न प्रत्येकाच्या मनात अपरिहार्यपणे निर्माण होतो.
Election Vote Counting rules
ESakal
कोणत्याही विधानसभा मतदारसंघातील मतमोजणी पूर्ण करण्यासाठी आवश्यक फेऱ्यांची कोणतीही पूर्वनिश्चित संख्या नसते. निवडणूक आयोगाकडे यासाठी एक अतिशय स्पष्ट आणि पारदर्शक सूत्र आहे.
मतमोजणी पूर्णपणे त्या विधानसभा मतदारसंघातील एकूण मतदान केंद्रांच्या संख्येवर अवलंबून असते. याशिवाय, मतमोजणी केंद्राच्या सभागृहात मांडलेल्या टेबलांची संख्या देखील महत्त्वाची भूमिका बजावते.
साधारणपणे, एका फेरीत सभागृहात जितकी टेबले असतात, तितक्या मतदान केंद्रांमधील मतांची मोजणी केली जाते.
निवडणूक आयोगाच्या नियमांनुसार, कोणत्याही विधानसभा मतदारसंघातील मतमोजणीसाठी सभागृहात साधारणपणे १४ टेबल मांडले जातात.
याव्यतिरिक्त, एक टेबल निवडणूक अधिकाऱ्यासाठी असतो. समजा, एका विधानसभा मतदारसंघात २८० मतदान केंद्रे आहेत आणि मतमोजणीसाठी १४ टेबल मांडले आहेत.
अशा परिस्थितीत, मतदान केंद्रांची एकूण संख्या टेबलांच्या संख्येने विभागली जाते. २८० ला १४ ने भागल्यास २० येते, याचा अर्थ त्या मतदारसंघातील मतमोजणी २० फेऱ्यांमध्ये पूर्ण होईल.
जर एखाद्या विशिष्ट मतदारसंघात अधिक मतदान केंद्रे असतील, तर फेऱ्यांची संख्या वाढते. मतमोजणीच्या दिवशी, सकाळी ८ वाजता टपाल मतपत्रिकांची मोजणी सुरू होते.
यामध्ये सरकारी कर्मचारी, लष्करी जवान आणि निवडणूक कर्तव्यावर असलेल्यांच्या मतांचा समावेश असतो. बरोबर अर्ध्या तासाने, म्हणजेच सकाळी ८:३० वाजता, ईव्हीएम मतांची मोजणी सुरू होते.
ईव्हीएम मतमोजणी सुरू होताच, प्रत्येक फेरीनंतर माहितीची नोंद केली जाते. एकदा १४ टेबलांवरील ईव्हीएम मतांची मोजणी पूर्ण झाली की, ती एक फेरी मानली जाते.
यानंतरच पुढच्या फेरीसाठीची ईव्हीएम टेबलांवर आणली जातात. मतमोजणीची प्रत्येक फेरी पूर्ण झाल्यावर, निवडणूक अधिकारी फळ्यावर किंवा स्क्रीनवर निकाल दाखवतात.
अधिकृतपणे जाहीर करतात. निवडणूक आयोगाच्या निर्देशानुसार, सर्व फेऱ्या पूर्ण झाल्यावर, कोणत्याही विधानसभा मतदारसंघातील पाच यादृच्छिक मतदान केंद्रांमधील व्हीव्हीपॅट स्लिप्स मोजल्या जातात.
पारदर्शकता सुनिश्चित करण्यासाठी या स्लिप्सची ईव्हीएममध्ये नोंदवलेल्या मतांशी तुलना केली जाते. दोन्ही आकडे तंतोतंत जुळल्यासच अंतिम निवडणूक निकाल जाहीर केला जातो. विजयी उमेदवाराला प्रमाणपत्र दिले जाते.
