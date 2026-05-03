रेस्टॉरंटमध्ये कोळ्याची जाळी आढळल्यास काय दंड आहे? जाणून घ्या FSSAI चा नियम...

Mansi Khambe
रेस्टॉरंटमध्ये कोळ्याची जाळी दिसणे ही एक किरकोळ समस्या वाटू शकते, परंतु भारतीय अन्न सुरक्षा कायद्यांनुसार ही बाब अत्यंत गंभीर मानली जाते.
Penalty on Spiderwebs In Restaurant
ESakal
भारतीय अन्न सुरक्षा आणि मानक प्राधिकरणाच्या मते, कोळ्याच्या जाळ्यांचे अस्तित्व अस्वच्छ मानले जाते. यासाठी रेस्टॉरंट मालकाला कोणत्या संभाव्य शिक्षा होऊ शकतात?
अन्न सुरक्षा आणि मानके कायदा २००६ नुसार, रेस्टॉरंटमधील कोळ्याच्या जाळ्यांकडे किरकोळ समस्या म्हणून दुर्लक्ष करता येणार नाही.
ही एक अस्वच्छ परिस्थिती मानली जाते, ज्याचा अर्थ असा की रेस्टॉरंट अन्न सुरक्षेसाठी आवश्यक असलेले स्वच्छतेचे योग्य मानक राखण्यात अयशस्वी ठरले आहे.
कायद्याच्या कलम ५६ मध्ये स्पष्टपणे नमूद केले आहे की, जर अन्न स्वच्छ वातावरणात तयार केले नसेल आणि ते घाण, कीटक किंवा कोळ्याच्या जाळ्या असलेल्या ठिकाणी तयार केले किंवा दिले गेले.
तर अन्न व्यवसाय चालकाला १ लाख रुपयांपर्यंत दंड होऊ शकतो. अधिकाऱ्यांना स्वच्छतेच्या गंभीर समस्या आढळल्यास, अन्न सुरक्षा अधिकारी सुधारणेची सूचना जारी करू शकतात.
यामुळे रेस्टॉरंटला समस्या सुधारण्यासाठी काही वेळ मिळतो. जर मालक विहित मुदतीत पालन करण्यात अयशस्वी ठरला, तर त्याचा परवाना रद्द किंवा निलंबित केला जाऊ शकतो.
मालकावर आणखी कठोर कारवाई देखील होऊ शकते. भारतीय अन्न सुरक्षा आणि मानक प्राधिकरणाच्या अनुसूची ४ च्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, रेस्टॉरंटना सर्वकाळ कीटकमुक्त वातावरण राखणे आवश्यक आहे.
यामध्ये भिंती, छत आणि साठवणुकीच्या जागांची नियमित स्वच्छता समाविष्ट आहे. रेस्टॉरंटसाठी स्वच्छता राखणे हा पर्याय नसून एक कायदेशीर बंधन आहे.
कोळ्याच्या जाळ्यांसारखा अगदी लहानसा तपशीलसुद्धा निष्काळजीपणा दर्शवतो. यामुळे स्वयंपाकघरात आणि जेवण वाढण्याच्या ठिकाणी पाळल्या जाणाऱ्या संपूर्ण अन्न सुरक्षा प्रक्रियेबद्दल प्रश्न निर्माण होऊ शकतात.
याबद्दल तक्रार करण्यासाठी फूड सेफ्टी कनेक्ट पोर्टल किंवा ॲप्लिकेशनद्वारे अन्न सुरक्षा अधिकाऱ्याशी संपर्क साधता येतो.
