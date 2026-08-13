श्रावणमासी हर्ष मानसी..बालकवींच्या कवितेतील श्रावण कसा आहे?

सकाळ डिजिटल टीम
श्रावण महिन्यात मनात आनंद दाटून येतो आणि चोहोबाजूला हिरवळ पसरते. अचानक पावसाची सर आणि लगेच पडणारे लख्ख ऊन यांचा लपंडाव मनाला मोहून टाकतो.
Shravanmasi Poem; Balkavi's Timeless Ode to Nature & Monsoon
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आकाशात उमलणारे इंद्रधनुष्य पाहून असे वाटते की जणू आकाशाच्या मंडपाला (नभोमंडपी) देवाने दोन पदरी रेशमी गोफ गुंफून एक 'मंगल तोरण' बांधले आहे.
Shravanmasi Poem; Balkavi's Timeless Ode to Nature & Monsoon
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ढगांमुळे सूर्यास्त झाल्यासारखे वाटताच लगेच पिवळेधमक ऊन पडते. झाडांच्या शेंड्यांवर आणि घरांच्या छतावर पडणारे हे ऊन सोन्यासारखे चमकते.
Shravanmasi Poem; Balkavi's Timeless Ode to Nature & Monsoon
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संध्याकाळी ढगांवर उमलणारे विविध रंग पाहून असे वाटते की संपूर्ण आकाशावर कोणा महान चित्रकाराने सौंदर्याचे अतिशय सुंदर चित्र रेखले आहे.
Shravanmasi Poem; Balkavi's Timeless Ode to Nature & Monsoon
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आकाशात उडणाऱ्या पांढऱ्या बगळ्यांची रांग पाहून कल्पवृक्षाच्या फुलांची माळ किंवा सर्व ग्रह-तारे एकत्र होऊन पृथ्वीवर उतरत असल्याचा भास होतो.
Shravanmasi Poem; Balkavi's Timeless Ode to Nature & Monsoon
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भिजलेले पक्षी पंख सावरतात, हिरव्या माळरानावर हरिणी पाडसांसह बागडतात आणि गोपाळ बासरीवर श्रावण महिन्याचा महिमा गात गाई चरायला नेतो.
Shravanmasi Poem; Balkavi's Timeless Ode to Nature & Monsoon
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रानात सोनचाफा आणि केवड्याचा सुगंध दरवळतो. पारिजातकाचे फूल पाहताच मनातील सर्व दुःख आणि राग क्षणात मावळून जातो.
Shravanmasi Poem; Balkavi's Timeless Ode to Nature & Monsoon
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लहान मुली हातात परडी घेऊन फुले-पत्री गोळा करतात, तर स्त्रिया आनंदाने मंदिरात जातात. त्यांच्या चेहऱ्यावरील आनंद म्हणजेच श्रावण महिन्याचे जिवंत गाणे वाटते.
Shravanmasi Poem; Balkavi's Timeless Ode to Nature & Monsoon
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श्रावणमासीं हर्ष मानसीं हिरवळ दाटे चोंहिकडे;
क्षणांत येतें सरसर शिरवें क्षणांत फिरूनी ऊन पडे.
Shravanmasi Poem; Balkavi's Timeless Ode to Nature & Monsoon
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