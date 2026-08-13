श्रावणमासी हर्ष मानसी..बालकवींच्या कवितेतील श्रावण कसा आहे?

सकाळ डिजिटल टीम

ऊन-पावसाचा खेळ!

श्रावण महिन्यात मनात आनंद दाटून येतो आणि चोहोबाजूला हिरवळ पसरते. अचानक पावसाची सर आणि लगेच पडणारे लख्ख ऊन यांचा लपंडाव मनाला मोहून टाकतो.

Shravanmasi Poem; Balkavi's Timeless Ode to Nature & Monsoon

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आकाशातील इंद्रधनुष्य!

आकाशात उमलणारे इंद्रधनुष्य पाहून असे वाटते की जणू आकाशाच्या मंडपाला (नभोमंडपी) देवाने दोन पदरी रेशमी गोफ गुंफून एक 'मंगल तोरण' बांधले आहे.

Shravanmasi Poem; Balkavi's Timeless Ode to Nature & Monsoon

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संध्याकाळचे सौंदर्य!

ढगांमुळे सूर्यास्त झाल्यासारखे वाटताच लगेच पिवळेधमक ऊन पडते. झाडांच्या शेंड्यांवर आणि घरांच्या छतावर पडणारे हे ऊन सोन्यासारखे चमकते.

Shravanmasi Poem; Balkavi's Timeless Ode to Nature & Monsoon

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ढगांमधील रंगछटा!

संध्याकाळी ढगांवर उमलणारे विविध रंग पाहून असे वाटते की संपूर्ण आकाशावर कोणा महान चित्रकाराने सौंदर्याचे अतिशय सुंदर चित्र रेखले आहे.

Shravanmasi Poem; Balkavi's Timeless Ode to Nature & Monsoon

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बगळ्यांची रांग!

आकाशात उडणाऱ्या पांढऱ्या बगळ्यांची रांग पाहून कल्पवृक्षाच्या फुलांची माळ किंवा सर्व ग्रह-तारे एकत्र होऊन पृथ्वीवर उतरत असल्याचा भास होतो.

Shravanmasi Poem; Balkavi's Timeless Ode to Nature & Monsoon

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निसर्गातील पशू-पक्षी!

भिजलेले पक्षी पंख सावरतात, हिरव्या माळरानावर हरिणी पाडसांसह बागडतात आणि गोपाळ बासरीवर श्रावण महिन्याचा महिमा गात गाई चरायला नेतो.

Shravanmasi Poem; Balkavi's Timeless Ode to Nature & Monsoon

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फुलांचा सुवास!

रानात सोनचाफा आणि केवड्याचा सुगंध दरवळतो. पारिजातकाचे फूल पाहताच मनातील सर्व दुःख आणि राग क्षणात मावळून जातो.

Shravanmasi Poem; Balkavi's Timeless Ode to Nature & Monsoon

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देवदर्शन आणि उत्साह!

लहान मुली हातात परडी घेऊन फुले-पत्री गोळा करतात, तर स्त्रिया आनंदाने मंदिरात जातात. त्यांच्या चेहऱ्यावरील आनंद म्हणजेच श्रावण महिन्याचे जिवंत गाणे वाटते.

Shravanmasi Poem; Balkavi's Timeless Ode to Nature & Monsoon

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त्र्यंबक बापूजी ठोंबरे- बालकवींची कविता!

श्रावणमासीं हर्ष मानसीं हिरवळ दाटे चोंहिकडे;

क्षणांत येतें सरसर शिरवें क्षणांत फिरूनी ऊन पडे.

Shravanmasi Poem; Balkavi's Timeless Ode to Nature & Monsoon

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