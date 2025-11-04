शवविच्छेदनात मृत्यूच्या कारणाचा अन् वेळेचा कसा तपास लागतो?

Sandip Kapde
शवविच्छेदन म्हणजे मृत्यूनंतर शरीराची वैद्यकीय तपासणी करून मृत्यूचे कारण शोधण्याची प्रक्रिया.
ही तपासणी पॅथॉलॉजिस्ट नावाचा डॉक्टर करतो जो बाह्य व अंतर्गत अवयवांची तपशीलवार पाहणी करतो.
शवविच्छेदनाचे दोन मुख्य प्रकार आहेत – फॉरेन्सिक (गुन्हेगारी तपासासाठी) आणि क्लिनिकल (वैद्यकीय संशोधनासाठी).
सर्वप्रथम शरीराच्या बाहेरील भागातील जखमा, सूज किंवा संशयास्पद खुणा पाहून प्राथमिक अंदाज लावला जातो.
आवश्यक असल्यास शरीराचे फोटो, एक्स-रे किंवा इतर प्रतिमा घेतल्या जातात.
शरीराच्या आतील अवयव तपासण्यासाठी कॉलरबोनपासून पोटापर्यंत स्केलपेलने कट केला जातो.
हृदय, फुफ्फुसे, पोटाचे अवयव, यकृत इत्यादी बाहेर काढून त्यांची रोग किंवा दुखापत यासाठी तपासणी केली जाते.
सूक्ष्म तपासणीसाठी ऊतींचे नमुने (tissue samples) घेऊन प्रयोगशाळेत मायक्रोस्कोपखाली तपासले जातात.
गरज भासल्यास टाळू आणि कवटी उघडून मेंदूची स्वतंत्र तपासणी केली जाते.
बाह्य व अंतर्गत तपासणी, ऊती तपासणी आणि प्रयोगशाळा अहवाल यांच्या आधारे मृत्यूचे नेमके कारण निश्चित केले जाते.
शरीरातील ताठरपणा, तापमान घटणे आणि इतर नैसर्गिक बदल पाहून मृत्यू कधी झाला असावा याचा अंदाज लावला जातो.
प्राथमिक शवविच्छेदन अहवाल साधारणपणे २४ तासांत तयार होतो, परंतु अंतिम अहवालास काही दिवस किंवा आठवडे लागू शकतात.
