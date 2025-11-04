शवविच्छेदनात मृत्यूच्या कारणाचा अन् वेळेचा कसा तपास लागतो?

Sandip Kapde

वैद्यकीय तपासणी:

शवविच्छेदन म्हणजे मृत्यूनंतर शरीराची वैद्यकीय तपासणी करून मृत्यूचे कारण शोधण्याची प्रक्रिया.

विशेषज्ञ:

ही तपासणी पॅथॉलॉजिस्ट नावाचा डॉक्टर करतो जो बाह्य व अंतर्गत अवयवांची तपशीलवार पाहणी करतो.

प्रकार:

शवविच्छेदनाचे दोन मुख्य प्रकार आहेत – फॉरेन्सिक (गुन्हेगारी तपासासाठी) आणि क्लिनिकल (वैद्यकीय संशोधनासाठी).

निरीक्षण:

सर्वप्रथम शरीराच्या बाहेरील भागातील जखमा, सूज किंवा संशयास्पद खुणा पाहून प्राथमिक अंदाज लावला जातो.

एक्स-रे:

आवश्यक असल्यास शरीराचे फोटो, एक्स-रे किंवा इतर प्रतिमा घेतल्या जातात.

कापणी:

शरीराच्या आतील अवयव तपासण्यासाठी कॉलरबोनपासून पोटापर्यंत स्केलपेलने कट केला जातो.

अवयव-तपासणी:

हृदय, फुफ्फुसे, पोटाचे अवयव, यकृत इत्यादी बाहेर काढून त्यांची रोग किंवा दुखापत यासाठी तपासणी केली जाते.

नमुने:

सूक्ष्म तपासणीसाठी ऊतींचे नमुने (tissue samples) घेऊन प्रयोगशाळेत मायक्रोस्कोपखाली तपासले जातात.

मेंदू-परीक्षण:

गरज भासल्यास टाळू आणि कवटी उघडून मेंदूची स्वतंत्र तपासणी केली जाते.

कारण:

बाह्य व अंतर्गत तपासणी, ऊती तपासणी आणि प्रयोगशाळा अहवाल यांच्या आधारे मृत्यूचे नेमके कारण निश्चित केले जाते.

वेळ-अंदाज:

शरीरातील ताठरपणा, तापमान घटणे आणि इतर नैसर्गिक बदल पाहून मृत्यू कधी झाला असावा याचा अंदाज लावला जातो.

अहवाल:

प्राथमिक शवविच्छेदन अहवाल साधारणपणे २४ तासांत तयार होतो, परंतु अंतिम अहवालास काही दिवस किंवा आठवडे लागू शकतात.

