डायबेटिक लोकांसाठी कांदा वरदान ठरेल की धोकादायक?

Aarti Badade

मधुमेही आणि कांदा

मधुमेह असलेल्या लोकांसाठी कांदा खाणे योग्य आहे; कारण तो रक्तातील साखरेची पातळी कमी करण्यास मदत करू शकतो.

साखरेवर नियंत्रण

कांद्यामध्ये असलेले क्वेर्सेटिन (Quercetin) रक्तातील साखरेची पातळी कमी करण्यास मदत करते.

ग्लुकोज सहनशीलता

कांद्यातील सेंद्रिय सल्फर संयुगे शरीरातील ग्लुकोज सहनशीलता (Glucose Tolerance) सुधारतात.

इन्सुलिनला मदत

हे घटक इन्सुलिनचे उत्पादन वाढविण्यात देखील मदत करू शकतात, जे मधुमेहाच्या व्यवस्थापनासाठी महत्त्वाचे आहे.

प्रमाण महत्त्वाचे

कांद्यात साधी शर्करा असते, त्यामुळे तो योग्य प्रमाणात आणि मर्यादित खाणे आवश्यक आहे.

खाण्याची योग्य पद्धत

कच्चा किंवा हलका शिजवलेला कांदा खाणे जास्त फायदेशीर आहे, कारण जास्त शिजवल्याने फायबर कमी होऊ शकते.

सारांश

मधुमेह असलेल्या लोकांनी कांदा मर्यादित प्रमाणात आणि योग्य पद्धतीने खावा, कारण त्याचे सेवन करणे फायदेशीर आहे.

