टीव्ही शोचा टीआरपी कसा ठरवला जातो?

Mansi Khambe

हिट शो

मनोरंजन उद्योगात प्रत्येक आठवड्याचा शेवट एकतर हिट शो साजरा करून किंवा त्यांच्या घटत्या लोकप्रियतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करून होतो. टीआरपी हे सर्व ठरवणारे प्रमुख घटक आहेत.

टेलिव्हिजन रेटिंग पॉइंट्स

टीआरपी म्हणजे टेलिव्हिजन रेटिंग पॉइंट्स. टीआरपी आपल्याला सांगते की विशिष्ट टीव्ही शो किती लोक पाहत आहेत आणि तो खरोखर किती लोकप्रिय आहे.

टीआरपी

पण भारतासारख्या देशात ही संख्या कशी मोजली जाते? टीआरपी मोजण्यात बीएआरसीची भूमिका काय असते?

BARC

भारतात ब्रॉडकास्ट ऑडियन्स रिसर्च कौन्सिल, ज्याला BARC म्हणूनही ओळखले जाते. ही TRP रेटिंग मोजण्यासाठी आणि जारी करण्यासाठी जबाबदार असलेली अधिकृत संस्था आहे.

टीव्ही सेटचे निरीक्षण

BARC देशातील प्रत्येक टीव्ही सेटचे निरीक्षण करत नाही. त्याऐवजी, ते संपूर्ण लोकसंख्येच्या पाहण्याच्या सवयी प्रतिबिंबित करणारे नमुना कुटुंबे निवडते.

टीव्ही

ही कुटुंबे प्रदेश, उत्पन्न, भाषा, वयोगट आणि शहरी-ग्रामीण विविधतेवर आधारित निवडली जातात. त्यानंतर लाखो लोकांच्या टीव्ही पाहण्याच्या वर्तनाचा अंदाज घेण्यासाठी त्यांचा दर्शक डेटा वापरला जातो.

पीपल मीटर

एकदा नमुना कुटुंबांची निवड झाल्यानंतर त्यांच्या टेलिव्हिजन सेटजवळ पीपल मीटर किंवा बार-ओ मीटर नावाचे एक उपकरण बसवले जाते.

बटण

हे उपकरण काय पाहिले जात आहे, तसेच केव्हा आणि किती काळ पाहिले जात आहे याची नोंद करते. प्रत्येक घरातील सदस्य बटण दाबून स्वतःची ओळख पटवतो जेणेकरून सिस्टम कोण पाहत आहे याची नोंद करू शकेल.

ऑडिओ वॉटरमार्किंग

पाहण्याच्या पद्धतींचे तपशीलवार चित्र प्रदान करून, मिनिट-मिनिट डेटा गोळा केला जातो. आजकाल, BARC अचूकता सुधारण्यासाठी ऑडिओ वॉटरमार्किंग देखील वापरते.

ऑडिओ कोड एम्बेड

या तंत्रात, प्रसारक त्यांच्या प्रसारणात एक ऐकू न येणारा ऑडिओ कोड एम्बेड करतात. पीपल मीटर हे कोड शोधते आणि पाहिले जाणारे चॅनेल ओळखते.

टक्केवारी

टीआरपी सहसा टक्केवारी म्हणून मोजला जातो. परंतु तो गुण म्हणून सादर केला जातो. टीआरपी मोजण्यासाठी एक सूत्र वापरले जाते: प्रेक्षकांनी कार्यक्रमावर घालवलेला वेळ किंवा इंप्रेशन ÷ एकूण लक्ष्यित प्रेक्षकांनी) × १००.

सूत्र

उदाहरणार्थ, जर लक्ष्यित प्रेक्षकांमधील १०० पैकी १० लोक दिलेल्या वेळी एखादा कार्यक्रम पाहत असतील, तर शोचा टीआरपी १०% किंवा १० गुण असेल.

ट्रान्सफर

या घरांमधून गोळा केलेली माहिती दररोज BARC च्या सर्व्हरवर ट्रान्सफर केली जाते. त्यानंतर BARC संपूर्ण देशाचे प्रतिनिधित्व करण्यासाठी हा डेटा वाढवते.

रेटिंग

त्यानंतर BARC दर गुरुवारी अधिकृत TRP रेटिंग जारी करते. हे रेटिंग कोणते शो वाढतील, कोणते कमी होतील आणि कधीकधी बंद देखील होतील हे ठरवते.

